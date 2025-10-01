Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai xếp vị trí thứ 21/34 tỉnh thành về đổi mới sáng tạo năm 2025

(GLO)- Sáng 1-10, tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025. Theo đó, tỉnh Gia Lai xếp vị thứ 21/34 tỉnh, thành phố với tổng điểm 37,66.

Top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo năm nay gồm: Hà Nội (65,68 điểm), TP. Hồ Chí Minh (59,33 điểm), Quảng Ninh (58,41 điểm), Hải Phòng (58,09 điểm) và Huế (49,37 điểm). Đây là năm thứ 3 liên tiếp Hà Nội giữ vị trí dẫn đầu cả nước.

gia-lai-xep-vi-tri-thu-2134-tinh-thanh-ve-doi-moi-sang-tao.jpg
PII là sáng kiến của Việt Nam, được xây dựng dựa trên ý tưởng từ Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index-GII). Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xây dựng chỉ số PII 2025 được thực hiện bảo đảm tính khách quan, minh bạch với nguồn dữ liệu từ các bộ, cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và các địa phương.

PII phản ánh bức tranh thực tế, tổng thể về hiện trạng phát triển kinh tế-xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. Chỉ số này cũng cung cấp căn cứ, bằng chứng về điểm mạnh, điểm yếu, yếu tố tiềm năng và điều kiện cần thiết để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Được biết, năm 2024, tỉnh Gia Lai cũ đứng ở vị trí thứ 21/63 tỉnh, thành phố với 26,31 điểm; tỉnh Bình Định cũ xếp vị thứ 8 cả nước với 37,88 điểm.

