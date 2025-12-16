(GLO)- Hội trại “Sáng tạo Kiến trúc và Nghệ thuật lần thứ 3” năm 2025 được kỳ vọng sẽ tạo môi trường học thuật và sáng tạo lý tưởng cho sinh viên các ngành kiến trúc, thiết kế và nghệ thuật.

Hội trại do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam) và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội phối hợp tổ chức, khai mạc vào sáng 15-12. Hơn 110 đại biểu là các kiến trúc sư, nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên đến từ 10 trường đại học trong toàn quốc dự hội trại.

Phát biểu chào mừng hội trại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, Gia Lai là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, giàu tiềm năng phát triển về giáo dục, khoa học và đổi mới sáng tạo. Việc tổ chức hội trại tại ICISE vừa mang đến cho sinh viên môi trường học tập và sáng tạo đặc biệt, vừa tạo cơ hội để khám phá vùng đất giàu bản sắc, cùng trao đổi ý tưởng về phát triển bền vững và nhân văn.

Các hoạt động chuyên môn, thực địa và trải nghiệm học thuật trong khuôn khổ hội trại sẽ góp phần nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm và khơi mở cảm hứng nghệ thuật cho các sinh viên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chào mừng tại hội trại. Ảnh: ICISE

Hội trại năm nay diễn ra từ ngày 14 đến 20-12, với 3 trại chuyên đề: Thiết kế đồ họa, Hội họa, Kiến trúc. Mỗi trại là không gian thực nghiệm mở, nơi nghệ sĩ, kiến trúc sư, giảng viên và sinh viên cùng nhau trải nghiệm, thực hành sáng tạo với tư duy liên ngành, gắn kết với các chủ đề khoa học đương đại và đổi mới sáng tạo.

Qua đó, tạo dựng không gian giao lưu học thuật, kết nối liên ngành và thúc đẩy phát triển bền vững giữa các trường đại học trong khối ngành thiết kế đồ họa-hội họa-kiến trúc trên toàn quốc, hướng tới hội nhập quốc tế.

Quang cảnh lễ khai mạc hội trại “Sáng tạo Kiến trúc và Nghệ thuật lần thứ 3” năm 2025. Ảnh: ICISE

Theo Phó Giám đốc ICISE Trần Thanh Sơn, kế thừa thành công của hai lần tổ chức trước, hội trại năm nay tiếp tục triển khai các hoạt động chuyên sâu, đồng thời đặt nền móng cho việc hình thành giải thưởng "Tài năng Kiến trúc-Nghệ thuật" năm 2026.

Hội trại cũng được định hướng trở thành hoạt động thường niên có tầm ảnh hưởng quốc gia, từng bước hướng tới xây dựng một Festival quốc tế, tạo môi trường học thuật và sáng tạo lý tưởng cho sinh viên các ngành kiến trúc, thiết kế và nghệ thuật.

Phó Giám đốc ICISE Trần Thanh Sơn cho hay, hội trại năm nay tiếp tục khẳng định vai trò của Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ICISE trong tạo dựng môi trường học thuật, kết nối cộng đồng kiến trúc-mỹ thuật với khoa học và xã hội trong nước. Ảnh: ICISE

"Thông qua các hoạt động nghiên cứu, thực hành và trải nghiệm ở hội trại, sinh viên có cơ hội rèn luyện tư duy thiết kế xanh, kỹ năng làm việc nhóm và năng lực ứng dụng sáng tạo trong bối cảnh đương đại"-TS Trần Thanh Sơn khẳng định.

Các tác phẩm, sản phẩm và ấn phẩm hoàn thiện trong khuôn khổ hội trại sẽ được trưng bày tại ICISE từ ngày 20-12.