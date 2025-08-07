Danh mục
“Lộ” thông tin ngày Apple ra mắt iPhone 17

LÊ QUẢNG (tổng hợp)

(GLO)-Nhiều nguồn tin từ giới công nghệ cho biết Apple có thể sẽ tổ chức sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 vào ngày 9-9 tới. Thông tin này được trích dẫn từ tài liệu của một số nhà mạng tại Đức và được đăng tải trên các trang tin công nghệ lớn như MacRumors, 9to5Mac, PhoneArena, Tom’s Guide và El País.

Theo Ming-chi Kuo, nhà phân tích nổi tiếng của TF Securities, đây có thể là năm cuối cùng Apple ra mắt tất cả phiên bản iPhone cùng lúc, bao gồm iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và mẫu siêu mỏng 17 Air.

iphone17.jpg
Trên tay mẫu iPhone 17 Air do tài khoản có tên Majin Bu đăng trên mạng xã hội X.

Theo MacRumors, một nhà mạng lớn tại Đức đã lên kế hoạch cho một “sự kiện lớn của smartphone” vào ngày 9-9-2025. Nguồn tin này cho biết thời điểm này trùng với lịch trình thường niên mà Apple lựa chọn để giới thiệu dòng iPhone mới.

Trang 9to5Mac dẫn lại thông tin tương tự, đồng thời lưu ý rằng lịch trình này phù hợp với các năm trước, khi Apple thường tổ chức sự kiện iPhone vào tuần thứ hai của tháng 9.

PhoneArena cho biết thêm, tờ Bloomberg gần đây cũng dự đoán Apple sẽ ra mắt iPhone 17 trong tuần từ ngày 8 đến 12-9, trong đó có thể là ngày 9 hoặc 10.

Cũng theo các nguồn tin được Tom’s GuideEl País dẫn lại, sau khi ra mắt vào ngày 9-9, Apple dự kiến sẽ cho phép đặt hàng trước iPhone 17 từ ngày 12-9 và sản phẩm sẽ chính thức lên kệ vào ngày 19-9.

Hiện tại Apple chưa có thông báo chính thức nào về sự kiện trong tháng 9.

