Gần 300 KOL tham dự hội nghị về “ảnh hưởng có trách nhiệm” tại Hà Nội

(GLO)-Ngày 12-8, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết sẽ phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” (KOL Summit 2025) vào ngày 18-8 tại Hà Nội.

Sự kiện có quy mô quốc gia lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, quy tụ gần 300 KOL (Key Opinion Leader-người có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng tiêu biểu) từ 34 tỉnh, thành, trong đó có nhiều gương mặt nổi tiếng và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như: NSND Xuân Bắc, ca sĩ Tùng Dương, rapper Đen Vâu, ca sĩ Hà Myo, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Thanh Thủy,… cùng các nhà sáng tạo nội dung ở nhiều lĩnh vực như: MC Khánh Vy, Huy NL, Duy Thẩm, Meichan, Tina Thảo Thi, Vĩnh Thích Ăn Ngon, Tuấn Ngọc Đây, Hana Ban Mê…

Nhiều cơ quan quản lý nhà nước, các nền tảng số như TikTok, Meta và doanh nghiệp lớn như SHB, MB, cũng sẽ tham gia hội nghị này.

Mục tiêu của hội nghị là tạo diễn đàn kết nối cộng đồng KOL với nhà quản lý, doanh nghiệp và nền tảng số, phát huy vai trò tích cực của người có ảnh hưởng trong lan tỏa thông tin nhân văn, giá trị bền vững và thúc đẩy sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.

Điểm nhấn của hội nghị là thành lập Liên minh “Niềm tin số”, tập hợp KOL/KOC uy tín, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và nền tảng, hướng tới thúc đẩy minh bạch, chuyên nghiệp và trách nhiệm trên không gian mạng. Đồng thời, sự kiện cũng khởi động Chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng”, xây dựng tiêu chuẩn, quy tắc đạo đức, đánh giá và chứng nhận mức độ uy tín, minh bạch và trách nhiệm của KOL/KOC.

Với thông điệp “Ảnh hưởng đi cùng trách nhiệm, giá trị thật quan trọng hơn con số ảo”, chương trình được kỳ vọng hỗ trợ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhãn hàng trong việc lựa chọn đối tác truyền thông phù hợp, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng khỏi nội dung sai lệch và quảng cáo trá hình. Đây cũng là lời kêu gọi cộng đồng người có ảnh hưởng cùng chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, văn minh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.