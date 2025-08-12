Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Gần 300 KOL tham dự hội nghị về “ảnh hưởng có trách nhiệm” tại Hà Nội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG (tổng hợp)

(GLO)-Ngày 12-8, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết sẽ phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” (KOL Summit 2025) vào ngày 18-8 tại Hà Nội.

Sự kiện có quy mô quốc gia lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, quy tụ gần 300 KOL (Key Opinion Leader-người có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng tiêu biểu) từ 34 tỉnh, thành, trong đó có nhiều gương mặt nổi tiếng và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như: NSND Xuân Bắc, ca sĩ Tùng Dương, rapper Đen Vâu, ca sĩ Hà Myo, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Thanh Thủy,… cùng các nhà sáng tạo nội dung ở nhiều lĩnh vực như: MC Khánh Vy, Huy NL, Duy Thẩm, Meichan, Tina Thảo Thi, Vĩnh Thích Ăn Ngon, Tuấn Ngọc Đây, Hana Ban Mê…

Nhiều cơ quan quản lý nhà nước, các nền tảng số như TikTok, Meta và doanh nghiệp lớn như SHB, MB, cũng sẽ tham gia hội nghị này.

300-kol-tieu-bieu-du-hoi-nghi-ko.jpg

Mục tiêu của hội nghị là tạo diễn đàn kết nối cộng đồng KOL với nhà quản lý, doanh nghiệp và nền tảng số, phát huy vai trò tích cực của người có ảnh hưởng trong lan tỏa thông tin nhân văn, giá trị bền vững và thúc đẩy sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.

Điểm nhấn của hội nghị là thành lập Liên minh “Niềm tin số”, tập hợp KOL/KOC uy tín, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và nền tảng, hướng tới thúc đẩy minh bạch, chuyên nghiệp và trách nhiệm trên không gian mạng. Đồng thời, sự kiện cũng khởi động Chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng”, xây dựng tiêu chuẩn, quy tắc đạo đức, đánh giá và chứng nhận mức độ uy tín, minh bạch và trách nhiệm của KOL/KOC.

Với thông điệp “Ảnh hưởng đi cùng trách nhiệm, giá trị thật quan trọng hơn con số ảo”, chương trình được kỳ vọng hỗ trợ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhãn hàng trong việc lựa chọn đối tác truyền thông phù hợp, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng khỏi nội dung sai lệch và quảng cáo trá hình. Đây cũng là lời kêu gọi cộng đồng người có ảnh hưởng cùng chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, văn minh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Lan tỏa những giá trị sống tích cực

Lan tỏa những giá trị sống tích cực

(GLO)- Từ một người dùng mạng xã hội bình thường, chị Phan Thị Kỳ Duyên (tổ 13, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) đã trở thành một KOC đa năng trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, chia sẻ và lan tỏa những trải nghiệm tích cực trong cuộc sống của một người mẹ trẻ đam mê thể thao.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư GS Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Với tầm ảnh hưởng quốc tế, Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản) đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng Nhóm nghiên cứu Vật lý Neutrino tại Viện Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) thuộc Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE).

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

Tin tức công nghệ

(GLO)- Ở Gia Lai, Trung tâm Chuyển đổi số giữ vai trò “hạt nhân công nghệ”, đảm nhiệm quản lý, giám sát và khai thác vận hành các nền tảng, ứng dụng và dữ liệu số, trở thành điểm tựa giúp tỉnh hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

Tin tức công nghệ

(GLO)- Để nâng cao giá trị nông sản, nhiều hợp tác xã và nông dân phía Tây tỉnh Gia Lai từng bước chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc thực hành sản xuất từ làm đất, chọn giống, quản lý sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã đem lại nhiều hiệu ứng tích cực.

Ý thức bảo mật

Ý thức bảo mật

Thời sự - Bình luận

Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) vừa qua, đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - nhấn mạnh:

null