Gia Lai đạt 5 giải thưởng tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXI

MINH NHẬT MINH NHẬT
(GLO)- Từ ngày 8 đến 10-8, tại TP. Huế, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Tin học Việt Nam tổ chức vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXI và vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ mở rộng 2025.

Tỉnh Gia Lai có 5 thí sinh/nhóm thí sinh tham gia và đều đạt giải tại hội thi.

img-4943.jpg
Nhóm thí sinh: Huỳnh Lâm Phú (bìa trái) và Trần Ngọc Tân (bìa phải, lớp 11 Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) đạt giải khuyến khích bảng D3. Ảnh: Lê Thương

Tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXI có 193 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia tranh tài tại 7 bảng thi: bảng A (thi lập trình khối Tiểu học), bảng B (thi lập trình khối THCS), bảng C1 (thi lập trình khối THPT chuyên), bảng C2 (thi lập trình khối THPT không chuyên), bảng D1 (thi sản phẩm sáng tạo khối Tiểu học), bảng D2 (thi sản phẩm sáng tạo khối THCS), bảng D3 (thi sản phẩm sáng tạo khối THPT).

Đồng thời, 86 thí sinh tham gia vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ mở rộng về toán tư duy và tư duy thuật toán cũng tranh tài tại 3 bảng: M1 (Tiểu học), M2 (THCS) và M3 (THPT).

img-4945.jpg
Thí sinh Nguyễn Gia Hưng (hàng sau, thứ 6 từ phải sang, lớp 12A1, Trường THPT Tây Sơn) đạt giải nhì bảng C2. Ảnh: NVCC

Theo đó, đội tuyển Tin học trẻ của tỉnh gồm 2 thí sinh: Đỗ Bá Thuận (lớp 10A9, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) đạt giải khuyến khích bảng C2; Trần Kim Thiện Nhân (lớp 5.3, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hội Phú) đạt giải khuyến khích bảng D1.

1j29c894q-3erb99.jpg
Em Đỗ Bá Thuận (bìa trái, lớp 10A9, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) đạt giải khuyến khích bảng C2. Ảnh: Hoàng Dũng

Cùng với các thí sinh được Tỉnh Đoàn Gia Lai chọn tham gia Hội thi, một số thí sinh đã lựa chọn tham gia hình thức thi tự do và đạt kết quả cao. Cụ thể, thí sinh Nguyễn Gia Hưng (lớp 12A1, Trường THPT Tây Sơn) đạt giải nhì bảng C2; nhóm thí sinh: Huỳnh Lâm Phú và Trần Ngọc Tân (lớp 11 Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) đạt giải khuyến khích bảng D3.

Em Nguyễn Duy Đạt (lớp 9A2, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt, phường Pleiku) đạt giải triển vọng bảng M2.

