Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Khai mạc Hội nghị quốc tế về khoa học thông tin-thư viện và xuất bản năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRƯƠNG TRANG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 20-8, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức khai mạc Hội nghị quốc tế về khoa học thông tin-thư viện và xuất bản (ICLISSP 2025)

ICLISSP 2025 có sự tham dự của hơn 150 nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, nghiên cứu sinh và học viên cao học đến từ 11 quốc gia trên thế giới.

anh-2-giao-su-tran-thanh-van-chu-tich-hoi-khoa-hoc-gap-go-viet-nam-giam-doc-trung-tam-icise-phat-bieu-khai-mac-hoi-nghi.jpg
Giáo sư Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm ICISE phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trương Trang

Hội nghị xoay quanh chủ đề chính về khoa học thông tin, thư viện số, khoa học mở, xuất bản điện tử và dịch vụ người dùng trong kỷ nguyên số. Trong đó, tập trung tọa đàm, trao đổi về 2 chủ đề lớn gồm: thúc đẩy hội nhập quốc tế cho các tạp chí khoa học Việt Nam và ứng dụng AI trong công tác thư viện.

Hội nghị lần này là diễn đàn liên ngành để các đại biểu trình bày kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về các đổi mới, xu hướng và thách thức thực tiễn trong lĩnh vực thư viện và xuất bản học thuật, cũng như đề xuất giải pháp trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số.

Ngoài ra, Hội nghị còn góp phần củng cố và mở rộng mạng lưới hợp tác khoa học quốc tế cho các đơn vị tham dự, thúc đẩy hoạt động chia sẻ thông tin, đổi mới sáng tạo, đào tạo và nâng cao năng lực; đồng thời, định hình chuẩn mực và chính sách cho ngành thư viện và xuất bản học thuật trên thế giới, thúc đẩy xu hướng hội nhập sâu rộng với cộng đồng nghiên cứu tại khu vực Đông Nam Á và thế giới trong lĩnh vực thư viện và xuất bản học thuật.

anh-1-toan-canh-hoi-nghi-iclissp2025.jpg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Trương Trang

Đây cũng là cơ hội để các thư viện, ngành xuất bản thuộc các trường đại học tại Việt Nam tiếp cận xu hướng đổi mới trong công tác quản lý, xuất bản học thuật; từ đó, từng bước nâng cao chất lượng các tạp chí khoa học để tiến tới gia nhập vào danh mục các tạp chí khoa học có uy tín ISI, Scopus.

Đồng thời là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, nhà khoa học Việt Nam, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trẻ tìm kiếm cơ hội hợp tác, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực thư viện và xuất bản học thuật, cũng như phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

“Lộ” thông tin ngày Apple ra mắt iPhone 17

“Lộ” thông tin ngày Apple ra mắt iPhone 17

Tin tức công nghệ

(GLO)-Nhiều nguồn tin từ giới công nghệ cho biết Apple có thể sẽ tổ chức sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 vào ngày 9-9 tới. Thông tin này được trích dẫn từ tài liệu của một số nhà mạng tại Đức và được đăng tải trên các trang tin công nghệ lớn như MacRumors, 9to5Mac, PhoneArena, Tom’s Guide và El País.

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

Tin tức công nghệ

(GLO)- Để nâng cao giá trị nông sản, nhiều hợp tác xã và nông dân phía Tây tỉnh Gia Lai từng bước chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc thực hành sản xuất từ làm đất, chọn giống, quản lý sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã đem lại nhiều hiệu ứng tích cực.

Ý thức bảo mật

Ý thức bảo mật

Thời sự - Bình luận

Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) vừa qua, đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - nhấn mạnh:

null