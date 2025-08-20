Khai mạc Hội nghị quốc tế về khoa học thông tin-thư viện và xuất bản năm 2025

ICLISSP 2025 có sự tham dự của hơn 150 nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, nghiên cứu sinh và học viên cao học đến từ 11 quốc gia trên thế giới.

Giáo sư Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm ICISE phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trương Trang

Hội nghị xoay quanh chủ đề chính về khoa học thông tin, thư viện số, khoa học mở, xuất bản điện tử và dịch vụ người dùng trong kỷ nguyên số. Trong đó, tập trung tọa đàm, trao đổi về 2 chủ đề lớn gồm: thúc đẩy hội nhập quốc tế cho các tạp chí khoa học Việt Nam và ứng dụng AI trong công tác thư viện.

Hội nghị lần này là diễn đàn liên ngành để các đại biểu trình bày kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về các đổi mới, xu hướng và thách thức thực tiễn trong lĩnh vực thư viện và xuất bản học thuật, cũng như đề xuất giải pháp trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số.

Ngoài ra, Hội nghị còn góp phần củng cố và mở rộng mạng lưới hợp tác khoa học quốc tế cho các đơn vị tham dự, thúc đẩy hoạt động chia sẻ thông tin, đổi mới sáng tạo, đào tạo và nâng cao năng lực; đồng thời, định hình chuẩn mực và chính sách cho ngành thư viện và xuất bản học thuật trên thế giới, thúc đẩy xu hướng hội nhập sâu rộng với cộng đồng nghiên cứu tại khu vực Đông Nam Á và thế giới trong lĩnh vực thư viện và xuất bản học thuật.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Trương Trang

Đây cũng là cơ hội để các thư viện, ngành xuất bản thuộc các trường đại học tại Việt Nam tiếp cận xu hướng đổi mới trong công tác quản lý, xuất bản học thuật; từ đó, từng bước nâng cao chất lượng các tạp chí khoa học để tiến tới gia nhập vào danh mục các tạp chí khoa học có uy tín ISI, Scopus.

Đồng thời là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, nhà khoa học Việt Nam, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trẻ tìm kiếm cơ hội hợp tác, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực thư viện và xuất bản học thuật, cũng như phát triển sự nghiệp trong tương lai.