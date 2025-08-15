Khai mạc Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh

(GLO)- Tối 14-8, lễ khai mạc Thế vận hội robot hình người thế giới lần thứ nhất diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) với các màn trình diễn hip-hop, võ thuật, chơi đàn và thời trang của các robot hình người. Nhiều robot cũng tham gia mô phỏng thi đấu thể thao như tại một sự kiện thực thụ.

Cuộc thi kéo dài ba ngày, quy tụ hơn 500 robot thuộc 280 đội đến từ 16 quốc gia, trong đó có Mỹ, Đức, Nhật Bản và Brazil. Các nội dung thi đấu gồm bóng đá, điền kinh, boxing, bóng bàn và các thử thách chuyên biệt như phân loại thuốc, xử lý vật liệu, dịch vụ dọn dẹp.

Robot thi đấu bóng đá. Ảnh: Reuters

Trong số các đội tham dự, 192 đội đến từ các trường đại học và 88 đội thuộc doanh nghiệp, trong đó có các hãng robot Trung Quốc như Unitree và Fourier. Sự kiện do chính quyền thành phố Bắc Kinh phối hợp tổ chức, nhằm thúc đẩy phát triển ngành robot và trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh nước này đối mặt với dân số già và tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Người và robot cùng biểu diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: AFP

Theo thông tin công bố, ngành robot Trung Quốc đã nhận trợ cấp hơn 20 tỷ USD trong năm qua. Bắc Kinh cũng lên kế hoạch thành lập quỹ trị giá 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 214 tỷ USD) để hỗ trợ các startup AI và robot.

Trước đó, Trung Quốc đã tổ chức nhiều sự kiện liên quan đến robot, như hội nghị chuyên đề, khai trương cửa hàng bán robot và cuộc thi chạy marathon với sự tham gia của robot, dù một số robot gặp sự cố và không hoàn thành đường đua.