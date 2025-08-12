Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Thử nghiệm thành công tiêm chủng vắc xin bằng tăm chỉ nha khoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (Theo (TTXVN/Vietnam+, vnexpress.vn)

(GLO)- Công trình tiêm chủng vắc xin bằng tăm chỉ nha khoa vừa được công bố trên tạp chí Nature Biomedical Engineering, hứa hẹn một giải pháp không kim tiêm, dễ tiếp cận và chi phí hợp lý trong tương lai.

2chi-nha-khoa.jpg
Thử nghiệm thành công phương pháp đưa vắc xin qua phần mô lợi giữa răng và nướu (biểu mô nối) bằng tăm chỉ nha khoa (ảnh minh họa).

Các nhà khoa học Đại học North Carolina thử nghiệm thành công chỉ nha khoa để đưa vắc xin vào cơ thể qua đường nướu. Theo đó, phương pháp đưa vắc xin qua phần mô lợi giữa răng và nướu (biểu mô nối) bằng tăm chỉ nha khoa, cho thấy khả năng kích thích hệ miễn dịch tạo kháng thể tại các bề mặt niêm mạc-nơi nhiều mầm bệnh xâm nhập đầu tiên, như miệng, mũi và phổi.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy khi bôi vắc xin lên chỉ nha khoa rồi đưa vào biểu mô nối, chuột thí nghiệm tạo ra phản ứng kháng thể niêm mạc mạnh hơn hẳn so với phương pháp nhỏ vắc xin dưới lưỡi-tiêu chuẩn hiện nay cho đường miệng.

Cơ chế này ưu việt hơn, hiệu quả bảo vệ chống vi rút cúm cũng tương đương với đường nhỏ mũi, nhưng không có nguy cơ vắc xin đi vào não.

Ngoài ra, các nhà khoa học cũng thử nghiệm phương pháp trên với ba dạng vắc xin phổ biến khác như protein, vi rút bất hoạt, mRNA và đều cho đáp ứng miễn dịch mạnh cả trong máu và trên bề mặt niêm mạc. Và hiệu quả không bị suy giảm ngay cả khi ăn uống ngay sau đó.

Trong thử nghiệm ban đầu với 27 tình nguyện viên cho thấy tiềm năng ứng dụng ở người, khi 60% lượng thuốc thử nghiệm đã được đưa thành công vào khe nướu. Nhóm nghiên cứu đang tiếp tục phát triển kỹ thuật này để sớm tiến tới thử nghiệm lâm sàng.

Dù kết quả thử nghiệm trên chưa phù hợp với trẻ sơ sinh hoặc người mắc bệnh nướu, song họ tin rằng phương pháp này sẽ là giải pháp không kim tiêm, dễ tiếp cận và có chi phí tương đương các vắc xin hiện tại.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

“Lộ” thông tin ngày Apple ra mắt iPhone 17

“Lộ” thông tin ngày Apple ra mắt iPhone 17

Tin tức công nghệ

(GLO)-Nhiều nguồn tin từ giới công nghệ cho biết Apple có thể sẽ tổ chức sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 vào ngày 9-9 tới. Thông tin này được trích dẫn từ tài liệu của một số nhà mạng tại Đức và được đăng tải trên các trang tin công nghệ lớn như MacRumors, 9to5Mac, PhoneArena, Tom’s Guide và El País.

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

Tin tức công nghệ

(GLO)- Ở Gia Lai, Trung tâm Chuyển đổi số giữ vai trò “hạt nhân công nghệ”, đảm nhiệm quản lý, giám sát và khai thác vận hành các nền tảng, ứng dụng và dữ liệu số, trở thành điểm tựa giúp tỉnh hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

Tin tức công nghệ

(GLO)- Để nâng cao giá trị nông sản, nhiều hợp tác xã và nông dân phía Tây tỉnh Gia Lai từng bước chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc thực hành sản xuất từ làm đất, chọn giống, quản lý sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã đem lại nhiều hiệu ứng tích cực.

null