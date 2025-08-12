Thử nghiệm thành công tiêm chủng vắc xin bằng tăm chỉ nha khoa

(GLO)- Công trình tiêm chủng vắc xin bằng tăm chỉ nha khoa vừa được công bố trên tạp chí Nature Biomedical Engineering, hứa hẹn một giải pháp không kim tiêm, dễ tiếp cận và chi phí hợp lý trong tương lai.

Thử nghiệm thành công phương pháp đưa vắc xin qua phần mô lợi giữa răng và nướu (biểu mô nối) bằng tăm chỉ nha khoa (ảnh minh họa).

Các nhà khoa học Đại học North Carolina thử nghiệm thành công chỉ nha khoa để đưa vắc xin vào cơ thể qua đường nướu. Theo đó, phương pháp đưa vắc xin qua phần mô lợi giữa răng và nướu (biểu mô nối) bằng tăm chỉ nha khoa, cho thấy khả năng kích thích hệ miễn dịch tạo kháng thể tại các bề mặt niêm mạc-nơi nhiều mầm bệnh xâm nhập đầu tiên, như miệng, mũi và phổi.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy khi bôi vắc xin lên chỉ nha khoa rồi đưa vào biểu mô nối, chuột thí nghiệm tạo ra phản ứng kháng thể niêm mạc mạnh hơn hẳn so với phương pháp nhỏ vắc xin dưới lưỡi-tiêu chuẩn hiện nay cho đường miệng.

Cơ chế này ưu việt hơn, hiệu quả bảo vệ chống vi rút cúm cũng tương đương với đường nhỏ mũi, nhưng không có nguy cơ vắc xin đi vào não.

Ngoài ra, các nhà khoa học cũng thử nghiệm phương pháp trên với ba dạng vắc xin phổ biến khác như protein, vi rút bất hoạt, mRNA và đều cho đáp ứng miễn dịch mạnh cả trong máu và trên bề mặt niêm mạc. Và hiệu quả không bị suy giảm ngay cả khi ăn uống ngay sau đó.

Trong thử nghiệm ban đầu với 27 tình nguyện viên cho thấy tiềm năng ứng dụng ở người, khi 60% lượng thuốc thử nghiệm đã được đưa thành công vào khe nướu. Nhóm nghiên cứu đang tiếp tục phát triển kỹ thuật này để sớm tiến tới thử nghiệm lâm sàng.

Dù kết quả thử nghiệm trên chưa phù hợp với trẻ sơ sinh hoặc người mắc bệnh nướu, song họ tin rằng phương pháp này sẽ là giải pháp không kim tiêm, dễ tiếp cận và có chi phí tương đương các vắc xin hiện tại.