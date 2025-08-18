Choáng ngợp ổ cứng “Mini SSD” siêu nhỏ với tốc độ đọc 3.700 MB/giây

Trong nhiều năm, người dùng các thiết bị di động như máy chơi game cầm tay, máy tính bảng hay laptop siêu mỏng luôn phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn là chấp nhận tốc độ chậm của thẻ MicroSD nhỏ gọn, hoặc ổ SSD M.2 cồng kềnh hơn nhưng nhanh hơn. Giờ đây, nhà sản xuất Biwin của Trung Quốc đã chế tạo ổ cứng “Mini SSD” kích thước nhỏ như SIM điện thoại nhưng mạnh mẽ.

“Mini SSD” của hãng Bwin với kích thước như móng tay người. Ảnh: chụp màn hình The Verge. (Nguồn: thanhnien.vn)

Theo The Verge, giới công nghệ đang xôn xao trước sự xuất hiện của "Mini SSD" - một chuẩn lưu trữ đột phá từ Trung Quốc, hứa hẹn sẽ chấm dứt sự phân vân khi phải chọn lựa giữa kích thước và tốc độ trên các thiết bị di động. Với thiết kế nhỏ gọn và hiệu năng đáng kinh ngạc, nó có thể là dấu chấm hết cho kỷ nguyên của thẻ nhớ MicroSD.

Nhà sản xuất Biwin của Trung Quốc vừa giới thiệu ổ cứng “Mini SSD”, một định dạng ổ cứng thể rắn mới với kích thước chỉ 15 mm x 17 mm x 1,4 mm, nhỏ hơn cả một đồng xu, nhưng “Mini SSD” lại sở hữu tốc độ đọc lên tới 3.700 MB/giây - nhanh hơn gấp 3 lần so với chuẩn MicroSD Express nhanh nhất hiện nay (985 MB/giây). Thậm chí, nó còn tiệm cận tốc độ của thẻ SD Express kích thước đầy đủ (3.940 MB/giây) trong khi chỉ có kích thước bằng một nửa.

Điểm nhấn đặc biệt của “Mini SSD” là cơ chế lắp đặt thông minh, hoạt động y hệt như một khay SIM điện thoại. Thay vì phải mở máy và cắm vào bo mạch chủ như ổ M.2, “Mini SSD” sử dụng một khe cắm chuyên dụng với khay đựng, cho phép người dùng tháo lắp dễ dàng chỉ bằng một que chọc SIM. Thiết kế này còn có độ bền cao với chuẩn kháng nước và bụi IP68 cùng khả năng chống rơi ở độ cao 3 mét.

Chuẩn lưu trữ mới này không còn là một ý tưởng trên giấy. Hai mẫu máy chơi game cầm tay hiệu năng cao sắp ra mắt đã xác nhận sẽ trang bị khe cắm cho “Mini SSD”. Cả hai thiết bị này là GPD Win 5 và OneXPlayer Super X, đều được trang bị con chip Strix Halo mạnh mẽ của AMD, cho thấy “Mini SSD” đang được nhắm đến các thiết-bị yêu cầu hiệu năng lưu trữ hàng đầu.

Thiết kế của ổ cứng “Mini SSD” này không chỉ đáp ứng nhu cầu về độ gọn nhẹ và tính di động của thiết bị đầu cuối mà còn mang lại cho các nhà sản xuất thiết bị tính linh hoạt thiết kế cao hơn. Hiện tại, giá cả và thời điểm bán ra rộng rãi của “Mini SSD” vẫn còn là một ẩn số.