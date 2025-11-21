Phường Pleiku tập huấn chuyển đổi số cho thành viên tổ công nghệ số cộng đồng

(GLO)- Sáng 21-11, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) khai mạc lớp tập huấn chuyển đổi số năm 2025 cho 166 học viên là thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng của 40 tổ dân phố và làng trên địa bàn.

Các học viên là thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia lớp tập huấn chuyển đổi số tại UBND phường Pleiku. Ảnh: Bá Bính

Đợt tập huấn diễn ra ngày 21 và 23-11, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành cho lực lượng nòng cốt thực hiện chuyển đổi số ở cơ sở.

Tham gia hướng dẫn tại lớp tập huấn có các báo cáo viên đến từ VNPT Gia Lai, Viettel Gia Lai và giáo viên Tin học. Các báo cáo viên hỗ trợ học viên thực hành, giúp nắm chắc thao tác và ứng dụng vào thực tế.

Nội dung tập huấn tập trung vào các chuyên đề thiết thực như: sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và chữ ký số công cộng; cài đặt và khai thác ứng dụng VNeID; kỹ năng thanh toán không dùng tiền mặt; hướng dẫn sử dụng App Pleiku trực tuyến và tính năng Phản ánh hiện trường; nhận diện rủi ro và bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng.

Báo cáo viên hướng dẫn học viên sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Bá Bính

Cùng với đó, học viên được thực hành cài đặt và sử dụng các ứng dụng, đồng thời được hướng dẫn và giải đáp trực tiếp các thắc mắc, giúp nắm chắc thao tác và áp dụng vào thực tế.

Đợt tập huấn góp phần nâng cao năng lực của Tổ công nghệ số cộng đồng, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn phường Pleiku.