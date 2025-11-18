Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phường Thống Nhất triển khai loạt lớp tập huấn về chuyển đổi số, bình dân học vụ số

HOÀNG HOÀI
(GLO)- Sáng 18-11, UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức lớp tập huấn Ứng dụng AI trong công tác văn phòng và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; cài đặt và sử dụng chữ ký số công cộng cho cán bộ, công chức khối Đảng, các tổ chức chính trị xã hội và các phòng chuyên môn.

ong-nguyen-van-huynh-so-khoa-hoc-va-cong-nghe-trao-doi-cho-cac-can-bo-cong-chuc.jpg
Ông Nguyễn Văn Huỳnh-Phó Trưởng phòng Hạ tầng và Nền tảng số, Trung tâm Chuyển đổi số trình bày các chuyên đề. Ảnh: Hoàng Hoài

Tại buổi tập huấn, các cán bộ, công chức được tìm hiểu tổng quan về Trí tuệ nhân tạo (AI) và các ứng dụng tiêu biểu trong công tác văn phòng, hành chính công; ứng dụng AI trong quản lý, phân tích dữ liệu, soạn thảo văn bản và tự động hóa các tác vụ văn phòng cơ bản.

Cùng với đó là thông tin về tình hình an toàn thông tin mạng tại Việt Nam; vấn đề bảo mật và kỹ năng thiết lập máy tính an toàn; bảo mật và kỹ năng phòng chống mã độc; khai thác cổng dịch vụ công trực tuyến với chữ ký số công cộng. Đặc biệt, các cán bộ được tìm hiểu về Ứng dụng điều hành khu phố.

img-5984.jpg
Cán bộ, công chức phường Thống Nhất tham gia tập huấn. Ảnh: Hoàng Hoài

Ngày 19-11, lực lượng Quân dân chính của 23 tổ dân phố và làng ở phường Thống Nhất tiếp tục được bồi dưỡng kiến thức cơ bản về chuyển đổi số.

Trước đó, ngày 13-11, phường đã tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ các trường học công lập trên địa bàn. Nội dung gồm sử dụng phần mềm quản lý văn bản (tại địa chỉ: https://qlvbthongnhat.gialai.gov.vn ) và ký số văn bản điện tử; bàn giao thiết bị chứng thư số chuyên dùng công vụ do Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin (thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ) cung cấp.

Qua các lớp tập huấn, phường Thống Nhất hướng đến mục tiêu tăng cường kỹ năng số cho cán bộ; bảo đảm việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành được thực hiện nghiêm túc, đúng chuẩn, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống chính quyền và cộng đồng dân cư.

