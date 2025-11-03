Tăng cường năng lực chuyển đổi số từ cấp xã

(GLO)- Gần 400 cán bộ, công chức ở 23 xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được tập huấn kỹ năng sử dụng các nền tảng chuyển đổi số. Ðây là bước đi cụ thể nhằm đưa công nghệ số trở thành công cụ thiết thực phục vụ người dân và chính quyền cơ sở.

Làm chủ công nghệ số

Tại hội trường UBND xã Ia Pnôn những ngày cuối tháng 10, hơn 30 học viên là cán bộ, công chức xã Ia Pnôn và Ia Nan chăm chú theo dõi từng chỉ dẫn cụ thể của các kỹ thuật viên đến từ Trung tâm Chuyển đổi số (Sở KH&CN). Âm thanh bàn phím gõ xen lẫn tiếng hỏi-đáp rộn ràng…

Cán bộ, công chức các xã thực hành kỹ năng sử dụng nền tảng chuyển đổi số tại lớp tập huấn. Ảnh: Khánh Linh

Đây là 1 trong 11 lớp tập huấn về sử dụng nền tảng chuyển đổi số đang được Sở KH&CN triển khai trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Khương Duy-Trưởng Phòng Quản lý và Khai thác dữ liệu của Trung tâm Chuyển đổi số, cho biết: “Đợt tập huấn này diễn ra từ ngày 15-10 đến 12-11 cho cán bộ, công chức của 23 xã. Chúng tôi chia thành 11 lớp, mỗi lớp gồm 2-3 xã với khoảng 30-40 học viên.

Tính đến nay, gần 200 học viên của 12 địa phương đã hoàn thành khóa học. Nội dung khóa tập huấn tập trung vào những kỹ năng rất thiết thực như: bảo đảm an toàn thông tin, sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử, sử dụng PowerPoint trong xây dựng thuyết trình, báo cáo và ứng dụng AI cơ bản hỗ trợ công tác hành chính.

Điểm đặc biệt là mỗi học viên đều được thực hành trực tiếp trên máy tính có sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật Trung tâm. Cách làm này giúp mọi người học đến đâu làm được đến đó, chứ không chỉ ngồi nghe giảng lý thuyết”.

Chị Nguyễn Thị Tố Uyên-chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Ia Pnôn-chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần nhận văn bản điện tử, tôi còn lúng túng lắm, phải nhờ đồng nghiệp. Bây giờ, tôi đã tự cài đặt được phần mềm chữ ký số để tự ký văn bản và còn biết dùng AI soạn thảo báo cáo nhanh hơn nhiều”.

Tương tự, anh Kpuih Suên, công chức địa chính xã Ia Nan, trước đây rất ngại mỗi khi phải làm báo cáo điện tử. Nhưng bây giờ, anh đã thành thạo sử dụng PowerPoint để trình bày số liệu, còn tự tạo hiệu ứng slide cho sinh động. “Trước đây, tôi nghĩ chuyển đổi số là chuyện của dân công nghệ. Còn bây giờ, tôi rất vui vì mình cũng làm được”-anh Suên nói.

Theo ông Nguyễn Khương Duy, khóa tập huấn không chỉ dạy về kỹ năng mà còn giúp cán bộ, công chức hiểu cách chọn và vận hành công cụ phù hợp. Khi họ biết tận dụng công nghệ để giảm thời gian xử lý, công tác hành chính sẽ hiệu quả, minh bạch và gần dân hơn.

Tự tin vận hành chuyển đổi số tại cơ sở

Chương trình tập huấn này đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận chuyển đổi số của Gia Lai. Khác với đợt hỗ trợ trước đó (triển khai vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 10), khi cán bộ Sở KH&CN phối hợp các đơn vị xuống xã “cầm tay chỉ việc” giải quyết từng vướng mắc kỹ thuật trong việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chương trình hiện nay tập trung vào kỹ năng để cán bộ cơ sở tự vận hành.

Nếu ví giai đoạn trước là “chữa bệnh” cho hệ thống thì chương trình hiện nay hướng tới “rèn sức khỏe” bằng cách đào tạo kiến thức, kỹ năng để cán bộ xã tự xử lý.

Cán bộ Trung tâm Chuyển đổi số hướng dẫn học viên từng thao tác sử dụng nền tảng chuyển đổi số. Ảnh: Khánh Linh

Ông Nguyễn Thanh Trúc-Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số-cho biết: “Chúng tôi nhận thấy được tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số ở cấp xã. Ngay sau khi đợt tăng cường vừa kết thúc, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi lại tiếp tục vác ba lô lên đường.

Tổ kỹ thuật phải di chuyển liên tục qua 11 địa điểm, tập huấn cho cán bộ, công chức 23 xã, chủ yếu ở phía Tây tỉnh. Vất vả nhưng niềm vui là thấy cán bộ xã học nhanh, hỏi nhiều câu sát thực tế. Điều đó chứng tỏ họ thật sự muốn đổi mới”.

Chương trình tập huấn này nằm trong nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của ngành KH&CN về tập huấn cho các cơ quan nhà nước kỹ năng sử dụng các nền tảng chuyển đổi số; đồng thời, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng như thực hiện các văn bản của tỉnh nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Trong đó, chủ trương chung là lấy con người làm trung tâm, coi phát triển năng lực số cho cán bộ, công chức là trụ cột để công nghệ phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số.

Nội dung chương trình đào tạo được thiết kế để chuyển đổi tư duy làm việc từ “được hỗ trợ” sang “tự vận hành”, từ “làm thủ công” sang “làm việc số”. 3 nội dung chính gồm: an toàn thông tin (tạo mật khẩu mạnh, bật tường lửa, phòng chống vi rút, nhận biết thư lừa đảo); kỹ năng PowerPoint (xây dựng slide, tạo hiệu ứng, trình bày chuyên nghiệp); ứng dụng AI cơ bản (ChatGPT, Gemini với 20 mẫu câu lệnh thiết kế riêng cho công việc ở xã, từ soạn công văn đến lập kế hoạch).

Với phương châm “đi từng bước, chắc từng khâu”, ngành KH&CN đang góp phần đặt nền móng cho chuyển đổi số của tỉnh. Chuyển đổi số chỉ thật sự khởi đầu khi cán bộ cơ sở tự tin sử dụng công nghệ, tức là bắt đầu từ những việc nhỏ nhưng mang lại thay đổi lớn, bền vững và thực chất.