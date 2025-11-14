Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

VNPT Gia Lai và Thuế tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030

T.SỸ
(GLO)- Chiều 13-11, Viễn thông Gia Lai (VNPT Gia Lai) và Thuế tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030.

Theo thỏa thuận, VNPT Gia Lai phối hợp với Thuế tỉnh triển khai từng nội dung theo chương trình, kế hoạch của Thuế tỉnh và được hai bên thống nhất bằng các văn bản.

Quảng cảnh lễ ký kết hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030. Ảnh: T.SỸ

Cùng với đó là tư vấn, xây dựng, cung cấp và hỗ trợ triển khai các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ của ngành thuế; bảo mật, an toàn thông tin cho hệ thống, phần mềm, đường truyền số liệu chuyên dùng của Thuế tỉnh và các đơn vị trực thuộc.

VNPT Gia Lai phối hợp cùng Thuế tỉnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trong việc liên thông cơ sở dữ liệu ngành thuế với trục cơ sở dữ liệu của tỉnh và trục cơ sở dữ liệu Quốc gia, kế hoạch, nghị quyết của Cục Thuế về công tác chuyển đổi số tại địa phương.

Đại diện Thuế tỉnh và VNPT Gia Lai ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030. Ảnh: T.SỸ

Ngoài ra, VNPT Gia Lai cũng sẽ cung cấp các gói cước, chính sách ưu đãi về các dịch vụ viễn thông như: truyền số liệu chuyên dùng, di động Vinaphone, Internet cáp quang, truyền hình... cho công chức, người lao động của Thuế tỉnh. Phối hợp truyền thông, quảng bá kết quả chuyển đổi số của ngành Thuế trên các kênh VNPT và truyền thông địa phương. VNPT Gia Lai hỗ trợ cung cấp chữ ký số, hóa đơn điện tử, biên lai điện tử cho các DN, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh với chính ưu đãi; hỗ trợ giải pháp ứng dụng công nghệ để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang thực hiện phương pháp kê khai và hộ chuyển lên DN…

Ở chiều ngược lại, Thuế tỉnh Gia Lai phối hợp với VNPT Gia Lai triển khai từng nội dung chi tiết theo chương trình, kế hoạch của Thuế tỉnh và được hai bên thống nhất bằng văn bản; tạo điều kiện cho đơn vị trực thuộc phối hợp với VNPT Gia Lai trong việc triển khai các nội dung đã ký kết. Đồng thời, cử công chức làm nhiệm vụ đầu mối có trách nhiệm tham gia phối hợp và xử lý các vướng mắc nếu có trong quá trình triển khai.

Thuế tỉnh ưu tiên sử dụng các dịch vụ, giải pháp viễn thông, công nghệ thông tin do VNPT Gia Lai cung cấp phục vụ các dự án chuyển đổi số trên phạm vi toàn tỉnh.

Định kỳ 6 tháng, hằng năm, hai bên họp đánh giá và đề xuất kế hoạch tiếp theo; tổ chức sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả hợp tác về UBND tỉnh và Tập đoàn VNPT để được hỗ trợ nguồn lực triển khai mở rộng.

