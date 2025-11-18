Meta ra mắt công cụ bảo vệ nội dung mới cho nhà sáng tạo trên Facebook

(GLO)- Meta vừa giới thiệu một công cụ mới giúp các nhà sáng tạo nội dung trên Facebook, nhằm bảo vệ tác phẩm trước nguy cơ bị sao chép trái phép.

Theo đó, ngày 18-11, công ty ra mắt công cụ bảo vệ nội dung trên thiết bị di động, có khả năng phát hiện khi các đoạn video “reel” gốc đăng trên Facebook bị sử dụng lại mà không có sự cho phép của tác giả.

Khi được thông báo có tài khoản khác sử dụng lại “reel” của mình, nhà sáng tạo có thể chặn khả năng hiển thị của reel đó trên cả Facebook và Instagram, hoặc theo dõi hiệu suất của “reel” và tùy chọn thêm liên kết ghi nhận nguồn.

Họ cũng có thể chọn từ bỏ quyền yêu cầu đối với reel, cho phép nội dung tiếp tục hiển thị trên các nền tảng của Meta.

Ảnh: Meta

Meta cho biết việc bổ sung tính năng bảo vệ nội dung nằm trong nỗ lực hỗ trợ các nhà sáng tạo phát triển nội dung gốc trên Facebook. Trong khuôn khổ sáng kiến này, Meta cho biết đã gỡ bỏ khoảng 10 triệu hồ sơ mạo danh các nhà sáng tạo lớn và xử lý 500 nghìn tài khoản.

Dù hệ thống mới cũng hỗ trợ bảo vệ nội dung gốc đăng trên Instagram, nhà sáng tạo cần đăng “reel” lên Facebook để được theo dõi. Điều này cũng áp dụng khi sử dụng tùy chọn chia sẻ chéo từ Instagram sang “chia sẻ lên Facebook”. Động thái này có thể khuyến khích các nhà sáng tạo đăng tải nội dung lên Facebook nhiều hơn.

Hiện công cụ mới chỉ khả dụng trên thiết bị di động, nhưng Meta cho biết đang thử nghiệm bổ sung vào Bảng điều khiển chuyên nghiệp trên phiên bản desktop.