Meta ra mắt công cụ bảo vệ nội dung mới cho nhà sáng tạo trên Facebook

LÊ QUẢNG (tổng hợp)

(GLO)- Meta vừa giới thiệu một công cụ mới giúp các nhà sáng tạo nội dung trên Facebook, nhằm bảo vệ tác phẩm trước nguy cơ bị sao chép trái phép.

Theo đó, ngày 18-11, công ty ra mắt công cụ bảo vệ nội dung trên thiết bị di động, có khả năng phát hiện khi các đoạn video “reel” gốc đăng trên Facebook bị sử dụng lại mà không có sự cho phép của tác giả.

Khi được thông báo có tài khoản khác sử dụng lại “reel” của mình, nhà sáng tạo có thể chặn khả năng hiển thị của reel đó trên cả Facebook và Instagram, hoặc theo dõi hiệu suất của “reel” và tùy chọn thêm liên kết ghi nhận nguồn.

Họ cũng có thể chọn từ bỏ quyền yêu cầu đối với reel, cho phép nội dung tiếp tục hiển thị trên các nền tảng của Meta.

cong-cu-bao-ve-nha-sang-tao.jpg
Ảnh: Meta

Meta cho biết việc bổ sung tính năng bảo vệ nội dung nằm trong nỗ lực hỗ trợ các nhà sáng tạo phát triển nội dung gốc trên Facebook. Trong khuôn khổ sáng kiến này, Meta cho biết đã gỡ bỏ khoảng 10 triệu hồ sơ mạo danh các nhà sáng tạo lớn và xử lý 500 nghìn tài khoản.

Dù hệ thống mới cũng hỗ trợ bảo vệ nội dung gốc đăng trên Instagram, nhà sáng tạo cần đăng “reel” lên Facebook để được theo dõi. Điều này cũng áp dụng khi sử dụng tùy chọn chia sẻ chéo từ Instagram sang “chia sẻ lên Facebook”. Động thái này có thể khuyến khích các nhà sáng tạo đăng tải nội dung lên Facebook nhiều hơn.

Hiện công cụ mới chỉ khả dụng trên thiết bị di động, nhưng Meta cho biết đang thử nghiệm bổ sung vào Bảng điều khiển chuyên nghiệp trên phiên bản desktop.

Nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku hướng dẫn người dân sử dụng kiosk y tế thông minh để đăng ký khám bệnh. Ảnh: Sơn Ca

Kiosk y tế thông minh: Nhiều tiện ích

Tin tức công nghệ

(GLO)- Kiosk y tế thông minh có nhiều chức năng giúp người dân có thể tự đăng ký khám-chữa bệnh qua xác thực thẻ căn cước; tra cứu thông tin, lấy số thứ tự khám bệnh một cách nhanh chóng, giảm thời gian chờ đợi tại quầy.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ lọt Top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ và hành trình vào top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Với nghiên cứu về ô nhiễm vi nhựa và công nghệ xử lý nước thải, Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ (SN 1985, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) được Đại học Stanford (Mỹ) và Nhà xuất bản Elsevier vinh danh trong top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Tăng tốc làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp

Tăng tốc làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp

Tin tức công nghệ

(GLO)- Với tinh thần làm việc liên tục, kể cả ngày nghỉ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh) đang khẩn trương rà soát, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu lý lịch tư pháp. Đây là khâu quan trọng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong thời kỳ chuyển đổi số.

