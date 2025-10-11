Khoảng 300 tờ báo Pháp khởi kiện Meta vì không chịu trả phí tin tức

(GLO)- Liên minh Báo chí Thông tin Tổng hợp (APIG) vừa nộp đơn lên Cơ quan Cạnh tranh Pháp (ADLC) kiện tập đoàn Meta - công ty mẹ của Facebook và Instagram - với cáo buộc lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường và không tuân thủ nghĩa vụ trả phí “quyền tin tức” cho các cơ quan báo chí.

Trong đơn gửi ADLC, APIG (đại diện cho khoảng 300 tờ báo Pháp) nhấn mạnh Meta đang áp các điều kiện giao dịch bất bình đẳng với các đối tác yếu thế hơn và lạm dụng vị thế thống lĩnh trên thị trường mạng xã hội châu Âu.

Biểu tượng của Tập đoàn Meta. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức này yêu cầu ADLC buộc Meta phải đàm phán thiện chí, cung cấp thông tin minh bạch, giữ mức thanh toán cũ trong thời gian thương lượng và giới hạn thời gian đàm phán trong vòng 3 tháng.

APIG cho rằng Meta đã từ chối trả tiền bản quyền cho các tòa soạn như quy định của pháp luật Pháp, dù trước đó năm 2021, hai bên đã ký kết thỏa thuận về việc Meta phải trả hơn 22 triệu USD/năm cho việc sử dụng nội dung báo chí trên nền tảng của họ.

Trước đó, Meta tuyên bố chỉ tiếp tục hợp đồng trả phí nếu báo chí chấp nhận giảm 80% mức phí xuống chỉ còn khoảng 4,5 triệu USD/năm. Tuy nhiên, APIG không đồng ý với điều này và cho rằng khoản tiền mà Meta từng trả trước đây chỉ chiếm 1-16% doanh thu kỹ thuật số của nhiều tờ báo, trong khi các mạng xã hội có thêm 8% lượng truy cập. Các số liệu cho thấy doanh thu của Facebook tăng 40% trong giai đoạn 2022-2024 và lượng độc giả báo chí trên nền tảng này cũng tăng lên.

Ngoài vụ kiện chính, APIG còn đề nghị ADLC áp dụng biện pháp tạm thời vì kể từ tháng 1-2025, báo chí Pháp không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào từ Meta, khiến nhiều tòa báo rơi vào tình trạng tài chính khó khăn, đe dọa khả năng duy trì hoạt động và đầu tư.