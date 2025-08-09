Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Sẽ thí điểm nhiều hơn một sàn giao dịch tiền mã hóa từ tháng 8

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG (tổng hợp)

(GLO)-Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 7-8 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Việt Nam sẽ thí điểm triển khai nhiều hơn một sàn giao dịch tiền mã hóa nhằm tạo môi trường cạnh tranh.

Theo ông Nguyễn Đức Chi, số lượng sàn được cấp phép trong giai đoạn đầu sẽ được kiểm soát ở mức hợp lý để thuận lợi cho việc theo dõi và đánh giá hiệu quả. Đề án thí điểm thị trường tài sản mã hóa đã cơ bản hoàn thiện với các nội dung về tiêu chí lựa chọn tổ chức tham gia, điều kiện kỹ thuật - công nghệ, quy trình vận hành, năng lực tài chính và chuyên môn.

Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ và Chính phủ đã trình Bộ Chính trị để xin chủ trương. Sau khi được phê duyệt, việc triển khai có thể bắt đầu ngay trong tháng 8.

bitcoin.jpg

Bộ Tài chính đang xây dựng bộ tiêu chí cụ thể cho các đơn vị tham gia, bao gồm yêu cầu về công nghệ thông tin, quy trình kỹ thuật, năng lực tài chính và chuyên môn nhân sự. Các tiêu chí sẽ được công khai để xét chọn. Thành phần kinh tế tư nhân được khuyến khích tham gia, phù hợp tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Trong đề án này, Bộ Tài chính cũng đề xuất khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ trong thị trường tài sản mã hóa. Đề xuất này hoàn toàn phù hợp với tinh thần Nghị quyết 68 của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có năng lực, có tính sáng tạo tham gia vào lĩnh vực mới.

Theo khuyến nghị từ giới chuyên gia, các tài sản số giao dịch trong giai đoạn đầu nên là những loại có vốn hóa lớn, thanh khoản cao và thu hút đông đảo nhà đầu tư. Theo số liệu từ Chainalysis và VBA, giai đoạn 2023 - 2024, dòng vốn từ thị trường blockchain vào Việt Nam đã vượt 105 tỷ USD, mang lại lợi nhuận khoảng 1,2 tỷ USD trong năm 2023. Thống kê của Triple-A năm 2024 cho thấy hơn 20% dân số Việt Nam sở hữu tiền mã hóa, đưa Việt Nam vào nhóm 3 quốc gia đứng đầu toàn cầu về mức độ chấp nhận crypto.

Trước đó, tại sự kiện blockchain và tài sản số quy mô lớn bậc nhất châu Á GM Việt Nam 2025 do SSI Digital và Kyros Ventures tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 1 và 2-8, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết, Việt Nam đã chính thức hình thành nền tảng pháp lý cho tài sản số, bao gồm cả tài sản mã hóa.

Trên cơ sở đó, Việt Nam sẽ thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa tại trung tâm tài chính quốc tế, tạo bước đột phá trong quá trình hội nhập và phát triển thị trường công nghệ tài chính.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Tiền số, quản sớm để thêm nguồn lực

Tiền số, quản sớm để thêm nguồn lực

Dù chưa có những quy định cụ thể về tài sản kỹ thuật số nhưng công nghệ số liên quan thì chúng ta không cấm. Tình trạng không cấm nhưng không quản tiền số không chỉ lãng phí một khoản không nhỏ cho ngân sách, mà còn gây nhiều hệ lụy cho đời sống người dân suốt mấy năm qua.

Có thể bạn quan tâm

Đập dâng Phú Phong, xã Tây Sơn tổng mức đầu tư 738 tỷ đồng đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 3 năm 2025. Ảnh: T.SỸ

Gia Lai tiết kiệm cho ngân sách gần 4,655 tỷ đồng

Kinh tế

(GLO)- Theo thông tin từ UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, qua công tác quyết toán vốn đầu tư công trình, dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh đã được các đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời tiết kiệm gần 4,655 tỷ đồng qua quyết toán công trình, giảm chi phí không hợp lệ.

Dốc sức hoàn thành dự toán thu thuế nội địa

Dốc sức hoàn thành dự toán thu thuế nội địa

Tài chính

(GLO)- Dự toán thu nội địa chiếm đến 94% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Việc hoàn thành mục tiêu này không chỉ đảm bảo chi cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, mà còn tạo nguồn lực vững chắc cho những năm tiếp theo.

Chị Rcom H’Sra ( bìa trái, buôn Rưng Ma Nin) làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Ia Rbol. Ảnh: Vũ Chi

Hiệu quả của điểm giao dịch xã trong hoạt động tín dụng chính sách ở Ayun Pa

Tài chính

(GLO)- Với phương châm “Phục vụ tại nhà, thu nợ, giải ngân tại xã”, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại tất cả các xã, phường, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện.

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Thời sự quốc tế

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

Hơn 680.000 người trên thế giới đã trở thành triệu phú mới vào năm 2024. (Ảnh: Getty)

Mỹ lập kỷ lục, dẫn đầu thế giới về số triệu phú USD năm 2024

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Bất chấp bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động, Mỹ vẫn có hơn 1.000 triệu phú mới mỗi ngày vào năm 2024, cho thấy đà phục hồi bền vững của cải cá nhân. Với con số 23,8 triệu người, Mỹ là quốc gia có nhiều triệu phú USD nhất hiện nay, gấp 4 lần so với Trung Quốc đại lục.

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thời sự - Bình luận

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

Đô thị

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

null