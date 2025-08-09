Sẽ thí điểm nhiều hơn một sàn giao dịch tiền mã hóa từ tháng 8

(GLO)-Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 7-8 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Việt Nam sẽ thí điểm triển khai nhiều hơn một sàn giao dịch tiền mã hóa nhằm tạo môi trường cạnh tranh.

Theo ông Nguyễn Đức Chi, số lượng sàn được cấp phép trong giai đoạn đầu sẽ được kiểm soát ở mức hợp lý để thuận lợi cho việc theo dõi và đánh giá hiệu quả. Đề án thí điểm thị trường tài sản mã hóa đã cơ bản hoàn thiện với các nội dung về tiêu chí lựa chọn tổ chức tham gia, điều kiện kỹ thuật - công nghệ, quy trình vận hành, năng lực tài chính và chuyên môn.

Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ và Chính phủ đã trình Bộ Chính trị để xin chủ trương. Sau khi được phê duyệt, việc triển khai có thể bắt đầu ngay trong tháng 8.

Bộ Tài chính đang xây dựng bộ tiêu chí cụ thể cho các đơn vị tham gia, bao gồm yêu cầu về công nghệ thông tin, quy trình kỹ thuật, năng lực tài chính và chuyên môn nhân sự. Các tiêu chí sẽ được công khai để xét chọn. Thành phần kinh tế tư nhân được khuyến khích tham gia, phù hợp tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Trong đề án này, Bộ Tài chính cũng đề xuất khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ trong thị trường tài sản mã hóa. Đề xuất này hoàn toàn phù hợp với tinh thần Nghị quyết 68 của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có năng lực, có tính sáng tạo tham gia vào lĩnh vực mới.

Theo khuyến nghị từ giới chuyên gia, các tài sản số giao dịch trong giai đoạn đầu nên là những loại có vốn hóa lớn, thanh khoản cao và thu hút đông đảo nhà đầu tư. Theo số liệu từ Chainalysis và VBA, giai đoạn 2023 - 2024, dòng vốn từ thị trường blockchain vào Việt Nam đã vượt 105 tỷ USD, mang lại lợi nhuận khoảng 1,2 tỷ USD trong năm 2023. Thống kê của Triple-A năm 2024 cho thấy hơn 20% dân số Việt Nam sở hữu tiền mã hóa, đưa Việt Nam vào nhóm 3 quốc gia đứng đầu toàn cầu về mức độ chấp nhận crypto.

Trước đó, tại sự kiện blockchain và tài sản số quy mô lớn bậc nhất châu Á GM Việt Nam 2025 do SSI Digital và Kyros Ventures tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 1 và 2-8, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết, Việt Nam đã chính thức hình thành nền tảng pháp lý cho tài sản số, bao gồm cả tài sản mã hóa.

Trên cơ sở đó, Việt Nam sẽ thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa tại trung tâm tài chính quốc tế, tạo bước đột phá trong quá trình hội nhập và phát triển thị trường công nghệ tài chính.