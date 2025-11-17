Gia Lai tăng tốc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi phương thức nộp thuế

(GLO)- Nhằm đảm bảo hộ kinh doanh trên địa bàn áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ ngày 1-1-2026, ngành Thuế tỉnh Gia Lai tập trung tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương thức nộp thuế khoán sang phương thức kê khai.

Triển khai 60 ngày cao điểm, tiếp cận từng nhóm hộ

Hiện nay, Thuế cơ sở 8 quản lý hơn 4.000 hộ kinh doanh trên địa bàn. Trong đó, nhóm có doanh thu từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng/năm chiếm tới 91,5%.

Với số lượng lớn và thời gian gấp rút, đơn vị xác định việc tăng tốc tuyên truyền và hỗ trợ là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm giúp hộ kinh doanh tiếp cận thông tin, hiểu rõ quy định và chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cán bộ Thuế cơ sở 8 hỗ trợ hộ kinh doanh thuộc đối tượng chuyển đổi áp dụng phương pháp tự nộp, tự khai thuế theo quy định. Ảnh: Sơn Ca

Triển khai kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, Thuế cơ sở 8 đã ban hành kế hoạch cụ thể thực hiện trên địa bàn các xã, phường thuộc quản lý của đơn vị, từ ngày 1-11 đến 30-12-2025.

Mục tiêu là chuyển đổi thực chất mô hình quản lý thuế theo quy định, tăng tính minh bạch, công bằng và tự nguyện trong kê khai, nộp thuế của hộ kinh doanh.

Đơn vị đã thành lập tổ công tác triển khai 60 ngày cao điểm, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ 3 tổ quản lý thuế cấp cơ sở. Theo đó, tổ 1 phụ trách phường Diên Hồng, xã Gào; tổ 2 phụ trách phường An Phú, phường Thống Nhất, xã Biển Hồ; tổ 3 phụ trách phường Pleiku, phường Hội Phú.

Các tổ đồng loạt triển khai tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ hộ kinh doanh tại địa bàn phụ trách, đảm bảo đến ngày 1-1-2026, toàn bộ hộ thuộc diện chuyển đổi đều áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế.

Ông Dương Anh Tuấn-Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ dự toán pháp chế (Thuế cơ sở 8) cho biết: “Với số lượng hộ kinh doanh lớn, khối lượng công việc cần hoàn thành trước mốc ngày 1-1-2026 rất lớn. Các tổ nghiệp vụ đang nỗ lực hỗ trợ từng vấn đề mà hộ kinh doanh quan tâm, đảm bảo việc chuyển đổi diễn ra đúng quy định và đúng tiến độ”.

Trong thời gian cao điểm, Thuế cơ sở 8 triển khai chương trình hỗ trợ phù hợp cho từng nhóm hộ kinh doanh, đặc biệt chú trọng nhóm có quy mô, doanh thu lớn. Các hình thức hỗ trợ được đa dạng hóa: trực tiếp tại cơ sở, qua điện thoại, Zalo, Facebook, website và fanpage của cơ quan thuế. Mục tiêu là 100% hộ kinh doanh thuộc diện chuyển đổi đều được tiếp cận thông tin và nhận hỗ trợ đầy đủ.

Ông Tăng Văn Tuấn, hộ kinh doanh dịch vụ sửa chữa điện ô tô tại phường Diên Hồng, chia sẻ: “Tôi đã được cán bộ thuế hướng dẫn cụ thể và nhận thông tin qua Zalo, Facebook. Tôi rất quan tâm việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai để thực hiện đúng quy định của Nhà nước”.

Gần 15.000 hộ phải chuyển đổi

Ông Trần Phan Quốc Chương-Phó Trưởng Thuế cơ sở 8-thông tin: “Công tác tuyên truyền đã được triển khai rộng rãi bằng nhiều hình thức. Qua khảo sát, hầu hết hộ kinh doanh đều nắm được chủ trương chuyển đổi.

Sau hơn 10 ngày triển khai đợt cao điểm, chúng tôi đã hỗ trợ 220/349 hộ kinh doanh có doanh thu từ 900 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng hoàn tất chuyển đổi; đến ngày 20-11 sẽ hoàn thành hỗ trợ toàn bộ nhóm hộ này”.

Ngành Thuế tỉnh xây dựng các chương trình hỗ trợ phù hợp cho từng nhóm hộ kinh doanh thực hiện việc chuyển đổi. Ảnh: Sơn Ca

Thực hiện thông điệp “60 ngày hành động - Chuyển đổi thực chất - Nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại”, Thuế cơ sở 11 quản lý địa bàn rộng gồm TX Ayun Pa (cũ) và các huyện Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện (cũ) tổ chức các tổ công tác cố định và lưu động để hỗ trợ hộ kinh doanh.

Ông Lê Tuấn Tú-Trưởng Thuế cơ sở 11-cho biết: Đơn vị đang quản lý khoảng 4.000 hộ kinh doanh, trong đó có 1.260 hộ thuộc diện phải chuyển đổi. Các tổ lưu động trực tiếp đến từng hộ tại địa bàn xa trung tâm để tuyên truyền và hướng dẫn, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Còn tại Thuế cơ sở 9 có 723 hộ thuộc diện chuyển đổi. Trưởng Thuế cơ sở 9 Nguyễn Công Thạch cho biết: Sau khi tập trung tuyên truyền, vận động, đơn vị phối hợp cùng các nhà mạng, ngân hàng tổ chức tập huấn và đồng hành với hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi phương thức nộp thuế. Các nhà mạng cũng hỗ trợ phần mềm miễn phí cho hộ khoán khi chuyển sang kê khai.

Tính đến nay, Thuế tỉnh Gia Lai đang lập bộ quản lý thu thuế đối với 74.584 hộ kinh doanh, trong đó có 3.387 hộ nộp thuế theo phương pháp kê khai và 35.029 hộ nộp thuế khoán. Trong số này, gần 15.000 hộ có doanh thu trên 200 triệu đồng/năm thuộc diện phải chuyển đổi từ ngày 1-1-2026.