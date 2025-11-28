Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính phủ giảm lãi suất cho vay nhiều chương trình tín dụng

DUY ĐĂNG
(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Quyết định số 2553/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) triển khai.

Cụ thể, theo Quyết định số 2553/QĐ-TTg ngày 21-11-2025 của Thủ tướng Chính phủ, lãi suất cho vay hộ nghèo và học sinh, sinh viên giảm từ 6,6%/năm (tương đương 0,55%/tháng) xuống còn 6,24%/năm (0,52%/tháng); chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và cho vay thương nhân khu vực khó khăn giảm từ 9%/năm (tương đương 0,75%/tháng) xuống còn 7,8%/năm (tương đương 0,65%/tháng).

72.jpg
Cán bộ Tổ Tiết kiệm và vay vốn hỗ trợ người dân làm thủ tục vay vốn, trả tiền lãi. Ảnh: Duy Đăng

Chương trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giảm từ 9%/năm (tương đương 0,75%/tháng) xuống 8,4%/năm (tương đương 0,7%/tháng). Mức lãi suất mới được áp dụng từ ngày 1-12-2025 đối với các khoản vay còn dư nợ tại Ngân hàng CSXH.

Chính sách này nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, thúc đẩy giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Việc giảm lãi suất theo Quyết định số 2553/QĐ-TTg không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người vay, mà còn thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đối với các khu vực khó khăn, giúp giảm gánh nặng tài chính, tạo điều kiện mở rộng sản xuất, phát triển thương mại, tăng thu nhập, tạo việc làm và ổn định đời sống người dân.

