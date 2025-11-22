Đồn Biên phòng Ia O hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo biên giới

(GLO)- Ngày 21-11, Đồn Biên phòng Ia O phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia O bàn giao công trình chuồng trại và 4 con heo giống cho gia đình ông Rơ Châm Sơ Min (làng Mít Chép, xã Ia O).

Tổng kinh phí thực hiện công trình khoảng 10 triệu đồng, được trích từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O theo chương trình “Mỗi tuần giúp đỡ hộ nghèo”, nhằm hỗ trợ sinh kế cho các hộ dân còn nhiều khó khăn trên xã biên giới của tỉnh.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Ia O trao sinh kế cho hộ gia đình ông Rơ Châm Sơ Min. Ảnh: T.D

Công trình chuồng trại được xây dựng kiên cố, phù hợp điều kiện canh tác và khí hậu địa phương. Sau khi bàn giao, cán bộ và chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O cũng hướng dẫn gia đình kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho heo giống. Sự hỗ trợ kịp thời này tạo điều kiện để hộ ông Rơ Châm Sơ Min phát triển mô hình chăn nuôi nhỏ, có thêm nguồn thu nhập ổn định, từng bước cải thiện đời sống.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O làm chuồng nuôi giúp dân. Ảnh: T.D

Tại buổi bàn giao, đại diện Đồn Biên phòng Ia O cho biết đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành, theo dõi quá trình chăn nuôi để hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết, qua đó bảo đảm mô hình phát huy hiệu quả. Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia O thì đây là hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm và sự gắn bó của lực lượng Biên phòng đối với công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững ở khu vực biên giới.

Hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động mà lực lượng Biên phòng tỉnh nhằm triển khai hiệu quả Chương trình “Mỗi tuần giúp đỡ 1 hộ nghèo” theo chỉ đạo lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, nhằm giúp hộ nghèo ở các xã biên giới của tỉnh ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.