Trao hỗ trợ cho người dân làng chài Xuân Thạnh bị thiệt hại do bão số 13

THANH BÌNH
TRẦN LAN

(GLO)- Sáng 18-11, tại đồn Biên phòng Mỹ An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội, Trường Phổ thông Quốc tế Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh) trao quà hỗ trợ cho các hộ dân tại làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông).

Làng chài Xuân Thạnh là một trong những khu vực dân cư thiệt hại nặng nhất ở tỉnh Gia Lai sau cơn bão số 13. Trước bão, người dân được di dời đến nơi tránh trú an toàn. Khi trở về, ai nấy đều bàng hoàng khi thấy hàng chục ngôi nhà bị xóa sổ, cảnh tượng đổ nát, hoang tàn, tất cả đều bị cơn bão cuốn đi.

z7236092264709-202e990cc0820f06af8f679bfe07c28f.jpg
Các đơn vị và nhà tài trợ đến tận nhà trao tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại nặng sau bão. Ảnh: Thanh Bình

Nhằm góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội đã kết nối với Trường Phổ thông Quốc tế Kinh Bắc liên hệ với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và chính quyền địa phương xác định được 27 hộ bị thiệt hại nặng nhất để hỗ trợ.

Cụ thể, 7 hộ bị nhà sập trên 70% được nhận hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ; 9 hộ có nhà sập hơn 50% nhận hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ; 11 hộ có nhà bị sập các công trình phụ, mái hiên, mái nhà... với thiệt hại trên 50% được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ. Cùng với tiền mặt, mỗi hộ được tặng 20 kg gạo. Tổng quà tặng là tiền và hiện vật gần 200 triệu đồng.

Hoạt động hỗ trợ thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, "lá lành đùm lá rách", giúp bà con phần nào vơi đi khó khăn, mất mát, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

