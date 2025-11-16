Bộ đội Biên phòng tỉnh trao quà cho các gia đình thiệt hại do bão số 13 tại xã Đề Gi và An Lương

Cơn bão số 13 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân, nhất là ở khu vực biên giới biển. Đề Gi và An Lương là những địa phương bị thiệt hại rất nặng nề, nhiều nhà bị sập hoàn toàn, tốc mái, ghe tàu bị hư hỏng nặng...
Tại các nơi đến thăm, Đại tá Trần Thanh Bình-Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã động viên, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của người dân. Trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác ứng phó thiên tai, giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.
Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao tiền hỗ trợ cho 20 hộ (1 triệu đồng/hộ), trích từ đóng góp của cán bộ, chiến sĩ.