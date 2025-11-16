Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bộ đội Biên phòng tỉnh trao quà cho các gia đình thiệt hại do bão số 13 tại xã Đề Gi và An Lương

THANH BÌNH
(GLO)- Ngày 14-11, đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 13 trên địa bàn xã Đề Gi và xã An Lương.

Cơn bão số 13 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân, nhất là ở khu vực biên giới biển. Đề Gi và An Lương là những địa phương bị thiệt hại rất nặng nề, nhiều nhà bị sập hoàn toàn, tốc mái, ghe tàu bị hư hỏng nặng...

z7222296975819-3d70d01e2cd6070f7775183afad4f3e9.jpg
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai trao tiền hỗ trợ người dân xã Đề Gi. Ảnh: Thanh Bình

Tại các nơi đến thăm, Đại tá Trần Thanh Bình-Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã động viên, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của người dân. Trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác ứng phó thiên tai, giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao tiền hỗ trợ cho 20 hộ (1 triệu đồng/hộ), trích từ đóng góp của cán bộ, chiến sĩ.

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

