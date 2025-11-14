770 suất quà cứu trợ hội viên người mù bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chung tay cùng tỉnh khắc phục hậu quả cơn bão số 13 gây ra, Hội Người mù tỉnh Gia Lai cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức các đợt cứu trợ, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình hội viên ở các xã, phường phía Đông Gia Lai.

Tính từ ngày 8-11 đến 13-11, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã trao tặng 770 suất quà trị giá 341 triệu đồng cho các gia đình hội viên bị thiệt hại do bão số 13. Trong đó, tiền mặt 85 triệu đồng, hàng hóa nhu yếu phẩm trị giá 256 triệu đồng.

Trao tiền, quà cứu trợ cho hội viên người mù ở xã Tây Sơn có nhà bị tốc mái hoàn toàn trong cơn bão số 13. Ảnh: Kim Hường

Ngoài ra, Tỉnh hội còn kịp thời hỗ trợ 32 triệu đồng cho 16 gia đình có nhà bị tốc mái hoàn toàn trong cơn bão số 13 ở các xã Canh Vinh, Bình Phú, Vạn Đức, Tuy Phước Đông, Phù Mỹ Tây, phường Hoài Nhơn Nam và phường Bình Định. Mỗi hộ được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Sự quan tâm cứu trợ kịp thời của Hội Người mù tỉnh và các nhà hảo tâm giúp người mù trong tỉnh vơi bớt khó khăn trước mắt do thiên tai gây ra, nhanh chóng ổn định cuộc sống.