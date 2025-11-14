770 suất quà cứu trợ hội viên người mù bị thiệt hại trong cơn bão số 13

Tính từ ngày 8-11 đến 13-11, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã trao tặng 770 suất quà trị giá 341 triệu đồng cho các gia đình hội viên bị thiệt hại do bão số 13. Trong đó, tiền mặt 85 triệu đồng, hàng hóa nhu yếu phẩm trị giá 256 triệu đồng.
Ngoài ra, Tỉnh hội còn kịp thời hỗ trợ 32 triệu đồng cho 16 gia đình có nhà bị tốc mái hoàn toàn trong cơn bão số 13 ở các xã Canh Vinh, Bình Phú, Vạn Đức, Tuy Phước Đông, Phù Mỹ Tây, phường Hoài Nhơn Nam và phường Bình Định. Mỗi hộ được hỗ trợ 2 triệu đồng.
Sự quan tâm cứu trợ kịp thời của Hội Người mù tỉnh và các nhà hảo tâm giúp người mù trong tỉnh vơi bớt khó khăn trước mắt do thiên tai gây ra, nhanh chóng ổn định cuộc sống.