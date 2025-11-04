Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giúp dân giảm nghèo, củng cố thế trận lòng dân ở vùng biên

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Giảm nghèo bền vững ở khu vực biên giới là nhiệm vụ chiến lược, góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững an ninh chính trị và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Những năm qua, đội ngũ cán bộ cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai đã phát huy vai trò “cầu nối” giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân; cùng lực lượng vũ trang đồng hành giúp dân phát triển sinh kế, thoát nghèo, xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện.

Với hơn 80 km đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia, 7 xã biên giới của tỉnh (Ia O, Ia Chia, Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Púch và Ia Mơ) có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa là phên giậu bảo vệ chủ quyền quốc gia, vừa là địa bàn trọng điểm phát triển KT-XH khu vực phía Tây tỉnh.

Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, giao thông cách trở, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều nên công tác giảm nghèo ở khu vực này vẫn còn nhiều thách thức.

Nâng cao năng lực, kỹ năng truyền thông giảm nghèo

Theo kết quả rà soát cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo ở 7 xã biên giới vẫn còn ở mức cao. Để thúc đẩy giảm nghèo bền vững, đội ngũ cán bộ cơ sở-những người trực tiếp phụ trách công tác giảm nghèo tại thôn, làng giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Họ chính là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước đến với người dân, cũng là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo phát huy nội lực, vươn lên thoát nghèo bền vững.

giam-ngheo.jpg
Một góc yên bình trên biên giới Ia Mơ. Ảnh: P.D

Mới đây, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho 96 cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo tại 48 thôn, làng thuộc 7 xã biên giới.

Theo bà Lê Thị Thu Hương-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, việc trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các thôn, làng biên giới là hết sức cần thiết.

Đây là lực lượng nòng cốt cần được nâng cao năng lực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ cơ sở được trang bị thêm phương pháp tiếp cận hộ nghèo, kỹ năng xác định nguyên nhân và nhu cầu hỗ trợ phù hợp; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm tháo gỡ khó khăn thực tiễn cơ sở.

Đây chính là bước đi quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, hiểu dân, giúp dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Phát huy nội lực, xây dựng biên giới no ấm, bình yên

Ông Siu Phim-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng làng Biă Ngó (xã Ia Chia) cho biết: “Cuối năm 2024, làng còn 16 hộ nghèo; sau nhiều nỗ lực phấn đấu, nay chỉ còn 8 hộ. Chúng tôi phấn đấu đến năm 2026 giảm thêm 3 hộ. Các hộ còn lại đa số là người già, neo đơn, thiếu đất sản xuất.

Cán bộ thôn, làng thường xuyên vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm; tham gia lao động trong các đoàn kinh tế-quốc phòng của Binh đoàn 15 để có thu nhập ổn định. Giờ đây, bà con đã mạnh dạn áp dụng kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, cuộc sống khấm khá hơn trước”.

ho-tro-dan.jpg
Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, người dân xã Ia Mơ đã có cuộc sống khấm khá hơn nhờ canh tác lúa nước. Ảnh: P.D

Ở làng Goòng (xã Ia Púch), ông Nguyễn Xuân Đô-Trưởng thôn-chia sẻ: “Toàn làng có 28 hộ nghèo và 17 hộ cận nghèo trong tổng số 365 hộ dân, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ sự hỗ trợ của địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn, đến nay làng đã giảm được 17 hộ nghèo. Chúng tôi mong tiếp tục được hỗ trợ về kỹ thuật và vốn vay để bà con mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập”.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo các đồn biên phòng và 7 xã biên giới hồi đầu tháng 9-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, do đó, các xã phải thực hiện bằng được mục tiêu giảm nghèo, càng nhanh càng tốt.

Hằng tuần, hằng tháng phải có kế hoạch rà soát, theo dõi sát các hộ nghèo để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Giảm nghèo ở 7 xã biên giới không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế mà còn gắn liền với giữ vững quốc phòng-an ninh. Khi đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, biên giới sẽ thêm bình yên, vững mạnh.

Do đó, cùng với chính quyền địa phương, lực lượng bộ đội Biên phòng, các đoàn kinh tế-quốc phòng và các tổ chức đoàn thể đã chung tay hỗ trợ người dân về cây, con giống, nhà ở, đất sản xuất, tạo sinh kế ổn định. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng giúp người dân không đơn độc trên hành trình thoát nghèo, góp phần xây dựng biên giới ngày càng giàu đẹp, bình yên.

