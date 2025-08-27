Danh mục
Ðảng viên trẻ góp sức xây dựng quê hương

HỒNG THƯƠNG
(GLO)- Ðảng viên trẻ tại các làng đồng bào dân tộc Jrai, Bahnar ở phía Tây tỉnh Gia Lai đã và đang khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu trên các lĩnh vực. 

Với khát vọng cống hiến và tinh thần xung kích, họ góp phần quan trọng đưa chủ trương của Ðảng, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống, đồng thời lan tỏa niềm tin, ý chí và khát vọng dựng xây quê hương.

Nữ bí thư chi bộ hết lòng vì dân

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai năm 2014, chị H’Tinh (SN 1990, ở làng Ia Lang, phường Chi Lăng, TP. Pleiku; nay là phường Hội Phú), chọn gắn bó với công tác xã hội. Từ chi hội trưởng phụ nữ, phó chủ tịch hội nông dân, đến bí thư chi bộ kiêm trưởng làng, tổ trưởng tổ hòa giải, chị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được nhân dân tin tưởng, yêu mến.

1-9006.jpg
Chị H’Tinh (giữa) hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử mức độ 2 tại nhà. Ảnh H.T

Làng Ia Lang hiện có 406 hộ, trong đó hơn 85% là đồng bào Jrai. Năm 2022 khi chị H’Tinh nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, làng còn 8 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo.

Nhận thấy nguyên nhân chủ yếu của các hộ nghèo, cận nghèo là hạn chế về kiến thức sản xuất, chị đã vận động, hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Chị còn vận động thành lập Nông hội trồng rau sạch, vừa giúp nông dân nâng cao trình độ sản xuất, vừa hỗ trợ để tiêu thụ sản phẩm thuận lợi. Chỉ sau 2 năm, làng không còn hộ nghèo, số cận nghèo giảm chỉ còn 2 hộ.

Chị H’Tinh rất chủ động gìn giữ tình làng nghĩa xóm, vận động người dân tuân thủ pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, tích cực hòa giải mâu thuẫn. Trong bối cảnh chuyển đổi số, chị là người tiên phong học Tin học, tự nghiên cứu kiến thức trên mạng để hướng dẫn bà con.

Chị H’Tinh chia sẻ: Để thực hiện công việc hiệu quả, bên cạnh sự tận tâm trong công việc còn phải kịp thời trau dồi các kiến thức liên quan. Đơn cử như thực hiện chuyển đổi số, tôi tham gia nhiều lớp đào tạo Tin học miễn phí và tự nghiên cứu thêm. Năm 2021, tôi còn đăng ký học cử nhân Luật từ xa, bổ sung kiến thức phục vụ công tác hòa giải, tuyên truyền pháp luật cho bà con.

Bà Bùi Thị Lan, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Hội Phú, đánh giá: “Với sự năng nổ, nhiệt tình, chị H’Tinh đã thể hiện vai trò “đầu tàu” trong việc làm cầu nối đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Đồng thời, chị có nhiều sáng kiến thiết thực trong vận động người dân phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự”.

Với những đóng góp, chị H’Tinh nhiều lần được tuyên dương, khen thưởng, mới đây chị được UBND phường Hội Phú tặng giấy khen trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Thủ lĩnh thanh niên nhiệt huyết

Qua lời của bà Rơ Châm H’Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức Cơ, chị Rơ Mah H’Dịu (SN 1996)-Bí thư Đoàn xã Đức Cơ, là một đảng viên trẻ năng động, huy động đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt các phong trào, hoạt động ở cơ sở và quan tâm giới thiệu nhân tố tích cực để địa phương làm tốt công tác phát triển đảng viên.

2-1292.jpg
Chị H’Dịu (bìa trái) có nhiều tâm huyết với công tác bảo tồn văn hóa của dân tộc.
﻿Ảnh: Phan Lài

Một trong những dấu ấn nổi bật là chị H’Dịu khởi xướng các CLB văn hóa truyền thống như CLB Xoang, CLB Đàn T’rưng và triển khai dự án “Làng nghề đan lát truyền thống thanh niên”… Qua đó, vừa bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, vừa tạo sân chơi bổ ích cho thanh niên.

Đồng thời, chị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên chấp hành pháp luật, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết, ngăn chặn vượt biên trái phép sang Campuchia; khuyến khích tham gia xây dựng nông thôn mới…

“Trong năm 2025, tôi huy động thanh niên triển khai công trình “Đường cờ Tổ quốc”, xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi trị giá hơn 193 triệu đồng, mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho 32 học sinh làng Lung Prông, tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm cho 6 hộ, tổ chức hoạt động chăm lo thiếu nhi dịp lễ, Tết...”-chị H’Dịu chia sẻ.

Chị H’Dịu nhiều lần được ghi nhận vì những đóng góp của mình, đặc biệt là Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025 của Trung ương Đoàn; trước đó chị từng vào vòng chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2023.

Sáng tạo trong chuyển đổi số ở cơ sở

Ở xã Gào, anh Kpă Siu (SN 1991)-Bí thư Đoàn xã, được đánh giá là cán bộ đoàn năng nổ, sáng tạo. Từ khi còn làm Bí thư Đoàn xã Ia Kênh (cũ), anh đã khởi xướng nhiều hoạt động thiết thực vận động thanh niên nhập ngũ, tham gia xóa nhà tạm, ra quân trồng cây, dọn vệ sinh môi trường, tổ chức lớp “Tiếng Anh cho em” cho 30 trẻ em ở làng Mơ Nú…

4-1252.jpg
Anh Kpă Siu khởi xướng nhiều hoạt động thiết thực vận động, tập hợp thanh niên. Ảnh: H.T

Anh Siu còn đặt dấu ấn rõ nét trong việc thành lập Đội Thanh niên tình nguyện gồm 12 thành viên, thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và bộ phận Một cửa của xã để hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tạo tài khoản định danh điện tử, quét mã QR, kê khai hồ sơ trực tuyến...

“Người lớn tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số còn lúng túng khi tiếp cận công nghệ. Vì vậy, đội tình nguyện luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp bà con làm quen với thủ tục hành chính số hóa. Qua đó, tuổi trẻ góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, hiệu quả, khẳng định tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” trong thời đại số”-anh Siu chia sẻ.

Ông Rơ Châm Duih-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Gào-nhận xét: Kpă Siu có nhiều sáng tạo trong triển khai hoạt động Đoàn thanh niên, gắn công tác thanh niên với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt trong hỗ trợ chuyển đổi số, thu thập dữ liệu dân cư, cấp CCCD, dịch vụ công trực tuyến…

Đánh giá bài viết

null