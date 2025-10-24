“Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” ở xã Ðề Gi: Lắng nghe, thấu hiểu người dân

(GLO)- Ðều đặn sáng thứ Bảy hằng tuần, lãnh đạo xã Ðề Gi (tỉnh Gia Lai) cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn của xã trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân tại các nhà văn hóa thôn.

Tại đây, những vấn đề vướng mắc trong đời sống được người dân thẳng thắn phản ánh, còn chính quyền thì lắng nghe, tiếp thu và kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Xuất phát từ yêu cầu đổi mới hoạt động trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với phương châm “gần dân, sát dân, lắng nghe dân”, từ đầu tháng 9-2025, Đảng ủy, UBND xã Đề Gi đã triển khai mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói”.

Mục tiêu của mô hình là phát huy dân chủ ở cơ sở, nắm bắt và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân; đồng thời, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Chủ tịch UBND xã Võ Văn Tài gặp gỡ, lắng nghe người dân ở thôn Hòa Hiệp. Ảnh: ĐVCC

Chủ tịch UBND xã Võ Văn Tài cho biết: Trong quá trình tiếp xúc cử tri, lãnh đạo xã nhận thấy nhiều vấn đề bức xúc của người dân như ô nhiễm môi trường ở một số khu dân cư, kênh mương và đường giao thông nông thôn xuống cấp, việc bình xét hộ nghèo còn bất cập…

Những phản ánh ấy đòi hỏi chính quyền phải trực tiếp lắng nghe và có giải pháp kịp thời, hiệu quả. Vì vậy, chúng tôi quyết định tổ chức mô hình gặp dân vào ngày thứ Bảy để cán bộ có thêm thời gian đối thoại, trao đổi và xử lý ngay từ cơ sở.

Theo đó, lãnh đạo xã luân phiên đến từng thôn gặp gỡ người dân. Tại đây, người dân được trình bày cụ thể khó khăn, kiến nghị; lãnh đạo xã và cán bộ chuyên môn trực tiếp giải đáp, hướng dẫn hoặc ghi nhận chuyển cấp có thẩm quyền xem xét.

Cùng với lắng nghe, chính quyền còn kết hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp người dân hiểu và đồng hành cùng chính quyền trong quá trình phát triển địa phương.

“Sau gần 2 tháng triển khai, mô hình đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Đến nay, UBND xã đã ghi nhận gần 100 ý kiến của người dân. Nhiều kiến nghị được giải quyết ngay tại buổi đối thoại, những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo lên cấp trên và cam kết thời hạn trả lời cụ thể. Qua đó, niềm tin của nhân dân đối với chính quyền ngày càng được củng cố”-ông Tài nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung (thôn Thái Phú) cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, bản thân lại đang bị bệnh nên đến để trình bày hoàn cảnh. Lãnh đạo xã đã trực tiếp lắng nghe, thấu hiểu và chỉ đạo Ban Nhân dân thôn rà soát, đề xuất đưa gia đình tôi vào diện hộ nghèo để được hỗ trợ kịp thời. Tôi thật sự xúc động trước sự quan tâm và thái độ gần gũi, cởi mở của cán bộ xã”.

Người dân thôn Hòa Hiệp phản ánh ý kiến, kiến nghị đến lãnh đạo xã Đề Gi. Ảnh: ĐVCC

Còn ông Trần Văn Sáu (thôn Hòa Hiệp) chia sẻ: “Tôi gặp vướng mắc khi làm thủ tục tách thửa đất nên đến buổi “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” để được hướng dẫn. Cán bộ xã đã tận tình giải thích, giúp tôi hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng.

Làm việc vào ngày thứ Bảy, không khí thoải mái, thân tình, không áp lực như đến trụ sở hành chính. Tôi thấy mô hình này rất hay, thiết thực và nên được duy trì lâu dài”.

Theo lãnh đạo xã, điểm khác biệt của mô hình không chỉ nằm ở thời gian hay hình thức tổ chức mà ở tinh thần cầu thị, trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân. Mỗi buổi gặp dân trở thành diễn đàn dân chủ, nơi chính quyền thực sự lắng nghe, còn người dân mạnh dạn nói lên ý kiến, đề xuất của mình.

Bí thư Đảng ủy xã Đề Gi Phạm Dũng Luận khẳng định: Mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” không chỉ là dịp để tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của người dân mà còn là cơ hội để cán bộ, công chức rèn luyện phong cách làm việc gần dân, sát dân, tôn trọng dân. Khi người dân thấy tiếng nói của mình được lắng nghe, được phản hồi kịp thời, họ sẽ tin tưởng và đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Mô hình cũng góp phần tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính ở cơ sở. Nhiều vấn đề phát sinh được giải quyết ngay tại thôn, góp phần giữ vững ANTT, tăng cường khối đoàn kết trong cộng đồng.