Những cánh tay tiên phong ở vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Ðiểm chung cốt lõi của những đảng viên người dân tộc thiểu số ấy là luôn ý thức làm cầu nối ý Ðảng với lòng dân, là hạt nhân đoàn kết ở cơ sở, đưa nghị quyết của Ðảng thành thực tiễn sống động.

Từ tinh thần tiên phong của họ, sản xuất, kinh doanh ở nhiều buôn, làng tại Gia Lai đã phát triển vượt bậc. Cùng với đó, văn hóa truyền thống được gìn giữ, tinh thần đoàn kết được nhân lên…

Bí thư “dám nghĩ, dám làm” ở làng Ktăng

Ở xã KDang, nhắc đến anh Xuin-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng làng Ktăng, bà con đều gọi anh là “người dám nghĩ, dám làm”.

Anh Xuin-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng làng Ktăng (xã KDang) bên vườn cà phê của gia đình. Ảnh: P.D

Hơn 10 năm trước, khi lập gia đình, anh chỉ có 300 gốc cà phê cha mẹ chia lại. Đất ít, vốn liếng chẳng bao nhiêu, nhiều người bảo anh khó thoát nghèo. Nhưng với ý chí và khát vọng đổi đời, anh Xuin lặn lội học hỏi từ những nông dân giỏi trong vùng, tham gia mọi lớp tập huấn kỹ thuật, từ cách tỉa cành, bón phân đến tưới nước, chăm sóc cây. Ở đâu có mô hình hiệu quả, anh đều tìm đến học, rồi mạnh dạn áp dụng trên chính mảnh vườn của mình.

Từ vài sào đất ban đầu, đến nay anh đã mở rộng diện tích lên 5 ha cà phê, trong đó gần 4 ha đã cho thu hoạch ổn định, sản lượng năm 2024 đạt 20 tấn nhân, bán với giá 123 nghìn đồng/kg. Ngoài ra, anh còn nuôi bò, trồng sầu riêng để đa dạng nguồn thu.

Điều khiến bà con quý trọng hơn cả là tinh thần sẻ chia của Bí thư Xuin. Anh kiên trì hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng, chăm cây, giữ đất sản xuất, vận động không bán đất vì lợi trước mắt. Anh nói với bà con: “Có đất, có sức khỏe, chịu khó thì không sợ nghèo. Bán đất tiêu hết tiền là sinh tệ nạn, chỉ giữ đất để sản xuất mới bền vững”.

Đội cồng chiêng làng Ktăng (xã KDang) luôn gây ấn tượng tại các sự kiện văn hóa. Ảnh: M.C

Làng Ktăng nay chỉ còn 2 hộ cận nghèo trong tổng số 199 hộ; nhiều hộ Bana có thu nhập 400-500 triệu đồng/năm; 100% đường làng được bê tông hóa, cảnh quan ngày càng khang trang.

Bí thư Đảng ủy xã KDang Lê Thị Huệ nhận xét: Đồng chí Xuin là bí thư chi bộ gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy. Anh không ngại khó, luôn hết lòng với công việc, tạo được niềm tin trong nhân dân, góp phần quan trọng đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vào cuộc sống.

Người giữ hồn cồng chiêng ở làng Groi Wết

Tại xã Đak Đoa, hình ảnh ông Alip, Nghệ nhân Ưu tú, đảng viên Chi bộ làng Groi Wết, gắn liền với công tác gìn giữ và lan tỏa văn hóa truyền thống.

Nghệ nhân Ưu tú Alip-Đảng viên Chi bộ làng Groi Wết (xã Đak Đoa) truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ của làng, của xã. Ảnh: P.D

Ông Thông-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng làng Groi Wết-kể: Ở tuổi 60, ông Alip vẫn dành phần lớn thời gian để truyền dạy cồng chiêng và chế tác nhạc cụ truyền thống cho lớp trẻ. Ở đâu cần, ông đều đi, không quản ngại đường xa, nắng mưa.

Với ông Alip, văn hóa truyền thống chỉ thật sự được bảo tồn khi thế hệ trẻ tiếp nối. “Điều lo nhất là lớp trẻ quên đi tiếng chiêng, tiếng trống-quên đi gốc rễ văn hóa của mình. Trách nhiệm của người đảng viên không chỉ là gìn giữ mà còn phải lan tỏa, để giá trị ấy sống mãi”-ông tâm niệm.

Nhờ tâm huyết ấy, tiếng chiêng, tiếng trống ở Groi Wết vẫn vang vọng mỗi mùa lễ hội. Nhiều lớp trẻ trong làng say mê học chiêng, làm nhạc cụ; sinh hoạt cộng đồng được duy trì đều đặn. Bản sắc văn hóa Bahnar ở Groi Wết không bị mai một.

Năm 2024, ông Alip vinh dự được Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Dấu ấn tinh thần đoàn kết ở làng O Ngol

Ở xã Ia Pia, làng O Ngol được biết đến như một điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Gắn với sự đổi thay ấy là dấu ấn của ông Siu Huỳnh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng làng-người đang gánh “ba vai” khi đồng thời được bà con tín nhiệm bầu giữ vai trò người uy tín trong làng.

Anh Siu Huỳnh-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng làng O Ngol (xã Ia Pia) luôn gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: P.D

Ông Huỳnh chia sẻ: “Không chỉ riêng tôi, mà 13 đảng viên trong Chi bộ đều xác định tinh thần gương mẫu. Trước hết là phải thoát nghèo, vì đảng viên không thể nghèo. Tiếp đó là phải làm đầu tàu trong mọi việc, đoàn kết để dân tin và làm theo”.

Nhắc đến thành quả của ngôi làng đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2018 và hơn 10 năm liền giữ danh hiệu Làng văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh, ông Huỳnh cho rằng công tác tuyên truyền, vận động đóng vai trò quyết định. Từ sự kiên trì vận động, nhận thức của bà con dần thay đổi.

Giờ đây, toàn bộ 116 hộ trong làng không còn thả rông gia súc, mỗi hộ đều có chuồng trại, hố rác, nhà vệ sinh kiên cố. Người dân tự nguyện hiến đất mở đường, dựng hàng rào, trồng hoa, cải tạo vườn cà phê, hồ tiêu. Nhờ vậy, đường làng đều được bê tông hóa, không gian sống sáng, xanh, sạch, đẹp. Đến nay, làng chỉ còn 6 hộ nghèo.

Các tuyến đường ở O Ngol luôn sạch đẹp. Ảnh: P.D

Không chỉ phát triển kinh tế, văn hóa cộng đồng ở O Ngol cũng được bảo tồn, gìn giữ. Tiếng cồng chiêng, tiếng nhạc cụ truyền thống vẫn vang lên trong những dịp lễ hội, làm phong phú đời sống tinh thần, thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Ông Siu Klô-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Pia-khẳng định: Điều đáng quý nhất ở làng O Ngol là tinh thần đoàn kết. Biểu hiện rõ nhất là trong tang ma, bà con đều chung tay giúp nhau; tham gia đầy đủ mọi cuộc họp của làng, của xã.

Trong mọi phong trào, đảng viên luôn đi đầu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Tinh thần ấy còn thể hiện trong ý thức cảnh giác, bảo vệ an ninh trật tự, không nghe theo kẻ xấu kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết.