Những hạt nhân đoàn kết ở cơ sở

(GLO)- Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã khen thưởng 65 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Trong số đó, nhiều Trưởng ban Công tác Mặt trận ở thôn, làng đã trở thành hạt nhân gắn kết, bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân.

1. Tận tụy, gần gũi và luôn thấu hiểu lòng dân, đó là nhận xét của người dân thôn Dung Rơ (xã Kon Gang) về ông Yôl, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn. Từ vận động làm đường, xây nhà “Đại đoàn kết” đến tuyên truyền phòng, chống tảo hôn…, mọi công việc chung đều in đậm dấu ấn của ông.

Ông Yôl (bìa trái) trao đổi về việc triển khai các phong trào, cuộc vận động của thôn với Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kon Gang. Ảnh: Phương Dung

Những ngày này, ông Yôl thường xuyên có mặt giám sát việc xây dựng 2 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho hộ ông Myôn và ông Bam. Cả hai đều thuộc diện hộ nghèo, được DN hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, ông Yôl vận động bà con góp ngày công xây dựng nhà.

Từng có 6 năm làm trưởng thôn, ông Yôl nắm rõ hoàn cảnh của 136 hộ dân nên việc tuyên truyền, vận động luôn nhận được sự đồng thuận. Ông tự hào về tinh thần đoàn kết trong cộng đồng: “Ai gặp khó, cả thôn cùng chung tay giúp đỡ như một lẽ tự nhiên”.

Năm 2025, người dân thôn Dung Rơ đã góp nhiều ngày công hỗ trợ xóa 7 nhà tạm, nhà dột nát. Còn trong giai đoạn 2023 - 2025, bà con tự nguyện hiến đất, đóng góp hơn 100 triệu đồng và hàng trăm ngày công để làm gần 2 km đường giao thông nông thôn. “Đường mới mở, việc đi lại, học hành của con cháu thuận tiện hơn, bà con rất phấn khởi!”-ông Yôl nói.

Ông Yôl cùng với Ban Công tác Mặt trận thôn kiên trì tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về nhiều mặt đời sống. Nhờ vậy, tình trạng tảo hôn giảm rõ rệt; từ đầu năm 2025 đến nay không xảy ra trường hợp nào. Đời sống văn hóa tinh thần của bà con dân làng ngày càng khởi sắc. Đội cồng chiêng của làng duy trì tập luyện thường xuyên, tích cực tham gia lễ hội, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Ông Lê Bá Bút, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kon Gang, nhận xét: “Ông Yôl luôn tận tâm, trách nhiệm, gương mẫu trong công việc. Với sự khéo léo và tinh thần gần dân, ông đã góp phần quan trọng củng cố khối đại đoàn kết ở cơ sở”.

2. Nếu ở thôn Dung Rơ có ông Yôl tận tụy vì dân thì ở làng Húp (xã Ya Ma), chị Đinh Thị Byer được biết đến là người “truyền lửa” phát triển kinh tế. Là Trưởng ban Công tác Mặt trận của làng, chị vừa gương mẫu trong sản xuất, vừa khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong cộng đồng.

Chị Byer (bìa trái) thu hoạch mì. Ảnh: Phương Dung

Có 1 ha đất rẫy cha mẹ cho, chị Byer mạnh dạn chuyển đổi từ trồng mì và lúa rẫy sang trồng chuối; đồng thời vay vốn Ngân hàng CSXH để phát triển chăn nuôi bò. “Ban đầu, tôi trồng thử ít cây chuối trên đất dốc. Không ngờ cây hợp đất, phát triển tốt nên tôi mở rộng diện tích. Ngoài ra, tôi còn đầu tư trồng thêm cây mía, keo lai”-chị Byer kể. Hiện gia đình chị có 1 ha chuối, 1,7 ha mì, 3 ha keo và chăn nuôi 5 con bò sinh sản. Kinh tế ngày càng ổn định, chị đã xây được nhà cửa khang trang.

Trên cương vị Trưởng ban Công tác Mặt trận, chị Byer tích cực vận động bà con chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả, tận dụng đất bỏ hoang để trồng keo lai; gắn kết hộ có đất với hộ có lao động để cùng phát triển. Chị thường xuyên đến từng nhà hướng dẫn cách làm ăn, khuyến khích tinh thần giúp nhau cùng tiến bộ.

Nhờ sự năng động của chị Byer, diện mạo làng Húp đổi thay rõ rệt. Hiện dân làng có hơn 61 ha mì, gần 1.000 ha mía, 6 ha bắp và đàn gia súc hơn 180 con. Làng có 28 hộ được vay gần 700 triệu đồng vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất. Các tuyến đường được bê tông hóa sạch đẹp; mô hình “Ánh sáng kết hợp camera an ninh” được nhân rộng, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Ông Đinh Văn Lên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ya Ma, đánh giá: “Chị Byer là cán bộ Mặt trận tiêu biểu, dám nghĩ dám làm, luôn đi đầu chuyển đổi cây trồng, kết hợp chăn nuôi để nâng cao thu nhập. Chị còn tích cực vận động giữ gìn vệ sinh môi trường, hướng dẫn hộ khó khăn bằng hình thức “cầm tay chỉ việc”. Với những đóng góp thiết thực, chị nhiều lần được xã và tỉnh khen thưởng, là tấm gương sáng trong phong trào thi đua ở cơ sở”.

3. Quán triệt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ”, bà Trần Thị Như Hoa, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thống Nhất (xã Ia Krêl), đã linh hoạt đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào đời sống, tạo chuyển biến tích cực ở địa phương.

Bà Trần Thị Như Hoa (bìa trái) trao đổi với hội viên người cao tuổi của thôn. Ảnh: Phương Dung

Giai đoạn 2020 - 2025, thôn Thống Nhất huy động người dân hiến đất, đóng góp hơn 140 ngày công làm đường, sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng và chỉnh trang cảnh quan theo hướng “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Bà Hoa còn vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Thôn văn hóa, gia đình văn hóa” được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả rõ nét. Hiện thôn có 272 hộ, trong đó, 98,7% đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 100% hộ thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; nhiều hủ tục dần được xóa bỏ, đời sống tinh thần người dân ngày càng phong phú.

Không dừng lại ở đó, bà Hoa cùng Ban Nhân dân thôn vận động thành lập “Tổ tự quản ANTT”, triển khai mô hình “Camera an ninh”, góp phần giữ vững ANTT, đẩy lùi tệ nạn xã hội tại khu dân cư. “Làm công tác Mặt trận phải gần dân, lắng nghe dân và làm cho dân tin. Khi dân đã tin thì việc gì cũng thuận!”, bà Hoa tâm sự.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Krêl Ngô Đức Nga, với sự năng nổ, gương mẫu, bà Hoa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; là điển hình trong các phong trào thi đua của địa phương.