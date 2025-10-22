Giải bài toán cạn nguồn phát triển đảng viên mới ở khu dân cư

(GLO)- Phát triển đảng viên ở khu dân cư có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tuy nhiên, thực tế “cạn nguồn” tại nhiều địa phương cho thấy, công tác này đang đối diện không ít khó khăn, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ, linh hoạt và sát thực tiễn.

Cạn dần nguồn phát triển đảng viên mới

Trong xu thế dân số già hóa, tình trạng cạn nguồn phát triển đảng viên mới ở khu dân cư đã diễn ra ở nhiều nơi và có xu hướng gia tăng. Ở Chi bộ khu phố 40 (Đảng bộ phường Quy Nhơn)-một trong những chi bộ mạnh với 309 đảng viên, nhưng trong hơn 9 tháng năm nay chỉ kết nạp được 3 đảng viên mới.

Ở vùng sâu, vùng xa, tình hình còn khó khăn hơn khi số lượng đảng viên ít, nguồn kết nạp hạn chế.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Công ty Cổ phần Becamex Bình Định. Ảnh: N.H

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 2.873 đảng viên mới, đạt 1,95% so với tổng số đảng viên. Trong đó, 2.692 chi bộ khu dân cư kết nạp 1.150 đảng viên, chiếm 40,02% tổng số đảng viên mới.

Trong khi đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu hằng năm phải kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên (tương đương năm 2025 kết nạp hơn 4.500 đảng viên mới).

Lý giải nguyên nhân, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Tây Sơn Cao Thị Tường Sinh cho biết, thanh niên địa phương sau khi tốt nghiệp phổ thông thường rời quê để học tập, làm việc tại các thành phố lớn. Lực lượng trẻ ở lại thì ít, phần nhiều ít tham gia hoạt động cộng đồng.

“Khi thanh niên rời địa phương đi làm ăn xa, nguồn quần chúng ưu tú tại chỗ bị “eo hẹp”, dẫn đến việc tạo nguồn kết nạp Đảng gặp nhiều khó khăn”-bà Sinh chia sẻ.

Tình trạng tương tự diễn ra ở nhiều thôn, buôn, tổ dân phố trong tỉnh. Dù công tác phát triển đảng luôn được đưa vào nghị quyết và giao chỉ tiêu cụ thể, song việc “tìm người” đủ tiêu chuẩn kết nạp vẫn là bài toán nan giải.

Tại địa bàn vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khó khăn còn lớn hơn. Bí thư Đảng ủy xã Đak Rong Huỳnh Văn Nam cho biết: Nguồn quần chúng của xã rất hạn chế, đa số là người dân tộc thiểu số, trình độ học vấn thấp, nhận thức còn hạn chế. Thanh niên có điều kiện thì đi làm xa hoặc làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, nên rất khó tiếp cận, bồi dưỡng để phát triển Đảng.

Bên cạnh đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số chi bộ khu dân cư chưa đáp ứng yêu cầu. Có nơi chưa thực sự phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; công tác phát hiện, bồi dưỡng nguồn còn hình thức; chưa tạo được môi trường rèn luyện, phấn đấu hấp dẫn cho người trẻ. Hệ quả là đội ngũ đảng viên cơ sở ngày càng già hóa, thiếu sức trẻ và sáng tạo, ảnh hưởng đến sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Tìm lời giải cho “nút thắt” nguồn

Dù khó khăn, nhưng ở nhiều nơi đã xuất hiện những mô hình, cách làm hay giúp duy trì và mở rộng nguồn kết nạp đảng viên tại khu dân cư.

Tại Chi bộ thôn Thanh Long (Đảng bộ phường Quy Nhơn Tây), trong 9 tháng năm nay đã kết nạp 5 đảng viên mới. Bí thư chi bộ Nguyễn Tấn Tài chia sẻ: “Muốn phát triển đảng hiệu quả, người đứng đầu chi bộ phải gương mẫu, sâu sát cơ sở, chủ động rà soát, phát hiện nguồn từ ĐVTN, bộ đội xuất ngũ… và có kế hoạch bồi dưỡng từ sớm, từ xa. Nếu chờ có chỉ tiêu rồi mới tìm người thì chắc chắn bị động”.

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Đảng bộ phường Pleiku đã kết nạp 7/10 đảng viên mới trong chỉ tiêu 6 tháng cuối năm. Ảnh: ĐVCC

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Đảng bộ phường Pleiku đã kết nạp 7/10 đảng viên mới trong chỉ tiêu 6 tháng cuối năm (theo Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030).

Trưởng Ban Xây dựng Đảng Nguyễn Thanh Vân nhấn mạnh: Mỗi chi bộ phải có kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm từng cấp ủy viên và tổ chức chính trị-xã hội trong công tác tạo nguồn. Bí thư chi bộ phải là người tiên phong, trực tiếp theo dõi, bồi dưỡng quần chúng.

Khi phong trào thi đua ở địa phương sôi nổi, sẽ hình thành môi trường thực tiễn giúp phát hiện, rèn luyện và lựa chọn quần chúng ưu tú để giới thiệu vào Đảng.

Ở xã Lơ Pang, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Thị Lan Anh lại nhấn mạnh vai trò của việc “giữ chân” thanh niên tại địa phương. “Chúng tôi tập trung xây dựng, nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập để người trẻ thấy gắn bó với quê hương. Nhờ đó, vừa giữ được nguồn thanh niên, vừa đảm bảo công tác phát triển Đảng ổn định, không “ăn đong” theo năm. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp được 17 đảng viên mới”-bà Anh cho biết.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Tuyến khẳng định, từ thực tế khó khăn, nhiều địa phương đã chủ động nhận diện rõ nguyên nhân và tìm ra hướng đi phù hợp.

Nếu triển khai đồng bộ, quyết liệt và sáng tạo, công tác phát triển đảng viên ở khu dân cư không còn là “bài toán khó”, mà sẽ trở thành “chìa khóa” củng cố sức mạnh của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.