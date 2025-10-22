Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giải bài toán cạn nguồn phát triển đảng viên mới ở khu dân cư

THIÊN TRÚC
(GLO)- Phát triển đảng viên ở khu dân cư có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. 

Tuy nhiên, thực tế “cạn nguồn” tại nhiều địa phương cho thấy, công tác này đang đối diện không ít khó khăn, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ, linh hoạt và sát thực tiễn.

Cạn dần nguồn phát triển đảng viên mới

Trong xu thế dân số già hóa, tình trạng cạn nguồn phát triển đảng viên mới ở khu dân cư đã diễn ra ở nhiều nơi và có xu hướng gia tăng. Ở Chi bộ khu phố 40 (Đảng bộ phường Quy Nhơn)-một trong những chi bộ mạnh với 309 đảng viên, nhưng trong hơn 9 tháng năm nay chỉ kết nạp được 3 đảng viên mới.

Ở vùng sâu, vùng xa, tình hình còn khó khăn hơn khi số lượng đảng viên ít, nguồn kết nạp hạn chế.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Công ty Cổ phần Becamex Bình Định. Ảnh: N.H

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 2.873 đảng viên mới, đạt 1,95% so với tổng số đảng viên. Trong đó, 2.692 chi bộ khu dân cư kết nạp 1.150 đảng viên, chiếm 40,02% tổng số đảng viên mới.

Trong khi đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu hằng năm phải kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên (tương đương năm 2025 kết nạp hơn 4.500 đảng viên mới).

Lý giải nguyên nhân, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Tây Sơn Cao Thị Tường Sinh cho biết, thanh niên địa phương sau khi tốt nghiệp phổ thông thường rời quê để học tập, làm việc tại các thành phố lớn. Lực lượng trẻ ở lại thì ít, phần nhiều ít tham gia hoạt động cộng đồng.

“Khi thanh niên rời địa phương đi làm ăn xa, nguồn quần chúng ưu tú tại chỗ bị “eo hẹp”, dẫn đến việc tạo nguồn kết nạp Đảng gặp nhiều khó khăn”-bà Sinh chia sẻ.

Tình trạng tương tự diễn ra ở nhiều thôn, buôn, tổ dân phố trong tỉnh. Dù công tác phát triển đảng luôn được đưa vào nghị quyết và giao chỉ tiêu cụ thể, song việc “tìm người” đủ tiêu chuẩn kết nạp vẫn là bài toán nan giải.

Tại địa bàn vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khó khăn còn lớn hơn. Bí thư Đảng ủy xã Đak Rong Huỳnh Văn Nam cho biết: Nguồn quần chúng của xã rất hạn chế, đa số là người dân tộc thiểu số, trình độ học vấn thấp, nhận thức còn hạn chế. Thanh niên có điều kiện thì đi làm xa hoặc làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, nên rất khó tiếp cận, bồi dưỡng để phát triển Đảng.

Bên cạnh đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số chi bộ khu dân cư chưa đáp ứng yêu cầu. Có nơi chưa thực sự phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; công tác phát hiện, bồi dưỡng nguồn còn hình thức; chưa tạo được môi trường rèn luyện, phấn đấu hấp dẫn cho người trẻ. Hệ quả là đội ngũ đảng viên cơ sở ngày càng già hóa, thiếu sức trẻ và sáng tạo, ảnh hưởng đến sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Tìm lời giải cho “nút thắt” nguồn

Dù khó khăn, nhưng ở nhiều nơi đã xuất hiện những mô hình, cách làm hay giúp duy trì và mở rộng nguồn kết nạp đảng viên tại khu dân cư.

Tại Chi bộ thôn Thanh Long (Đảng bộ phường Quy Nhơn Tây), trong 9 tháng năm nay đã kết nạp 5 đảng viên mới. Bí thư chi bộ Nguyễn Tấn Tài chia sẻ: “Muốn phát triển đảng hiệu quả, người đứng đầu chi bộ phải gương mẫu, sâu sát cơ sở, chủ động rà soát, phát hiện nguồn từ ĐVTN, bộ đội xuất ngũ… và có kế hoạch bồi dưỡng từ sớm, từ xa. Nếu chờ có chỉ tiêu rồi mới tìm người thì chắc chắn bị động”.

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Đảng bộ phường Pleiku đã kết nạp 7/10 đảng viên mới trong chỉ tiêu 6 tháng cuối năm. Ảnh: ĐVCC

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Đảng bộ phường Pleiku đã kết nạp 7/10 đảng viên mới trong chỉ tiêu 6 tháng cuối năm (theo Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030).

Trưởng Ban Xây dựng Đảng Nguyễn Thanh Vân nhấn mạnh: Mỗi chi bộ phải có kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm từng cấp ủy viên và tổ chức chính trị-xã hội trong công tác tạo nguồn. Bí thư chi bộ phải là người tiên phong, trực tiếp theo dõi, bồi dưỡng quần chúng.

Khi phong trào thi đua ở địa phương sôi nổi, sẽ hình thành môi trường thực tiễn giúp phát hiện, rèn luyện và lựa chọn quần chúng ưu tú để giới thiệu vào Đảng.

Ở xã Lơ Pang, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Thị Lan Anh lại nhấn mạnh vai trò của việc “giữ chân” thanh niên tại địa phương. “Chúng tôi tập trung xây dựng, nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập để người trẻ thấy gắn bó với quê hương. Nhờ đó, vừa giữ được nguồn thanh niên, vừa đảm bảo công tác phát triển Đảng ổn định, không “ăn đong” theo năm. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp được 17 đảng viên mới”-bà Anh cho biết.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Tuyến khẳng định, từ thực tế khó khăn, nhiều địa phương đã chủ động nhận diện rõ nguyên nhân và tìm ra hướng đi phù hợp.

Nếu triển khai đồng bộ, quyết liệt và sáng tạo, công tác phát triển đảng viên ở khu dân cư không còn là “bài toán khó”, mà sẽ trở thành “chìa khóa” củng cố sức mạnh của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.

Tăng tốc kết nạp đảng viên, coi trọng chất lượng và tính bền vững

Tại Công văn số 32-CV/BTCTU ngày 16-10-2025 về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu các ban thường vụ đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện quyết liệt hơn công tác phát triển đảng viên.

Trong đó, chú trọng kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, quần chúng theo tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, bộ đội xuất ngũ...

Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc phát triển đảng viên phải bảo đảm cả chất lượng và tính bền vững, gắn với củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng thật sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các cấp ủy đã quan tâm phát triển đảng viên, bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng.

(GLO)- Nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

(GLO)- Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Qua hơn 3 năm triển khai, mô hình đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

(GLO)- Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã mở ra một bước ngoặt chiến lược, khẳng định quyết tâm đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền giáo dục hàng đầu thế giới vào năm 2045. Đây cũng là lời đáp trả mạnh mẽ trước mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đất nước đang bước vào giai phát triển mới, đòi hỏi quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các khâu đột phá trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là “lời cam kết mạnh mẽ” của Đảng trước nhân dân để đạt được những mục tiêu đề ra.

(GLO)- Ngay sau khi thành lập, phường Hội Phú đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, trong đó, công tác tuyên giáo và dân vận được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị.

(GLO)- Thời gian qua, xã An Vinh (sáp nhập từ các xã An Vinh, An Trung, An Dũng thuộc huyện An Lão cũ) luôn xác định mỗi đảng viên không chỉ lan tỏa chủ trương, chính sách mà còn trực tiếp tham gia, dẫn dắt phát triển kinh tế-xã hội, giúp cải thiện đời sống nhân dân, củng cố tinh thần đoàn kết.

(GLO)- Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên, lật nhào ách thống trị của phát xít Nhật, giành lại quyền độc lập cho dân tộc.

(GLO)-Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một bản hùng ca bất diệt, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam. Với thiên tài, bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là linh hồn, là ngọn cờ dẫn dắt cuộc Cách mạng đi đến thành công.

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Púch lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho xã biên giới, nơi ý Đảng và lòng dân hòa quyện tạo thành sức mạnh để xây dựng quê hương vững mạnh về kinh tế, ổn định về quốc phòng-an ninh.

