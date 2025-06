Đảng bộ huyện Kbang kết nạp 50 đảng viên mới

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Hạnh

Trong 6 tháng qua, huyện Kbang đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Tính đến ngày 15-6, tổng thu ngân sách địa phương được hơn 31 tỷ đồng, đạt 58,9% dự toán, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Toàn huyện gieo trồng được hơn 5.760 ha, đạt 100% kế hoạch. Công tác bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường. Đến ngày 15-6, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản đạt 30% kế hoạch vốn, giải ngân đạt 27,23% kế hoạch vốn. Đến nay, huyện đã hoàn thành gần 90% kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát. Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm đúng mức. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cùng thời gian, Đảng bộ huyện đã kết nạp 50 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 12 đảng viên vi phạm bằng các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, khai trừ.