Thành lập 16 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Thu Hòa-Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao Quyết định thành lập 16 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh. Ảnh: Dũng Nhân

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã công bố và trao quyết định thành lập 16 tổ chức cơ sở đảng, đồng thời chỉ định ban chấp hành, bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc.

Cụ thể: Đảng bộ Sở Nội vụ do đồng chí Bùi Hoàng Linh-Phó Giám đốc Sở được chỉ định làm Bí thư; Đảng bộ Sở Y tế do đồng chí Lê Quang Hùng-Giám đốc Sở làm Bí thư; Đảng bộ Sở Xây dựng do đồng chí Nguyễn Trường Sơn-Giám đốc Sở làm Bí thư; Chi bộ Cơ quan Đảng ủy UBND tỉnh do đồng chí Võ Thị Thu Hòa-Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh làm Bí thư; Đảng bộ Sở Dân tộc-Tôn giáo do đồng chí Nguyễn Minh Trưởng-Giám đốc Sở làm Bí thư.

Cùng với đó là Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ do đồng chí Trần Kim Kha-Giám đốc Sở làm Bí thư; Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh-Chánh Văn phòng làm Bí thư; Đảng bộ Thanh tra tỉnh do đồng chí Đặng Công Tiến-Chánh Thanh tra làm Bí thư; Đảng bộ Sở Tư pháp do đồng chí Võ Anh Tuấn-Giám đốc Sở làm Bí thư; Đảng bộ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch do đồng chí Đỗ Thị Diệu Hạnh-Giám đốc Sở làm Bí thư; Chi bộ Sở Ngoại vụ do đồng chí Trần Đình Hiệp-Giám đốc Sở làm Bí thư; Đảng bộ Sở Công Thương do đồng chí Dương Minh Đức-Giám đốc Sở làm Bí thư.

Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Phạm Văn Nam- Giám đốc Sở làm Bí thư; Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường do đồng chí Cao Thanh Thương-Giám đốc Sở làm Bí thư; Đảng bộ Sở Tài chính do đồng chí Đỗ Việt Hưng-Phó Giám đốc Sở làm Bí thư; Chi bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Hướng-Quyền Giám đốc làm Bí thư.

Hội nghị cũng công bố các quyết định thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy UBND tỉnh gồm: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND tỉnh; Ban Tuyên giáo và Dân vận; Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy UBND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh-nhấn mạnh: Hội nghị đánh dấu bước khởi đầu cho hoạt động của Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai sau sáp nhập, là cơ sở để Đảng ủy UBND tỉnh vận hành ổn định, đồng bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị cần nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, giữ vững tinh thần đoàn kết để lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhanh chóng bắt tay vào công việc với tinh thần “hết việc không hết giờ”, kể cả thứ bảy và chủ nhật, đồng thời chuẩn bị cho tổ chức đại hội đảng bộ các cấp sắp tới.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn bày tỏ tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, toàn thể cán bộ, đảng viên sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đưa tỉnh Gia Lai phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.