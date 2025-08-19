Ia Púch vững vàng nơi tuyến đầu biên giới

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Púch lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho xã biên giới, nơi ý Đảng và lòng dân hòa quyện tạo thành sức mạnh để xây dựng quê hương vững mạnh về kinh tế, ổn định về quốc phòng-an ninh.

Ia Púch có 8,7 km đường biên giới tiếp giáp nước bạn Campuchia, với trên 4.040 nhân khẩu, chủ yếu người dân tộc thiểu số. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế của xã duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân trên 4%/năm.

Trong đó, nông nghiệp giữ vai trò quan trọng với tổng diện tích gieo trồng đến năm 2025 đạt trên 1.935 ha, tăng 150,6 ha so với đầu nhiệm kỳ (đạt 104,17% so với Nghị quyết); tổng đàn gia súc đạt hơn 56.360 con, sản lượng thịt trên 5.000 tấn. Thương mại, dịch vụ phát triển ổn định với mức tăng trưởng năm 2025 đạt 104,68%. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 84,47 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 6%/năm, riêng năm 2025 ước hơn 9,1 tỷ đồng.

Đường giao thông nông thôn tại xã Ia Púch được bê tông sạch sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân trên địa bàn. Ảnh: H.T

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Xã đã huy động hơn 50 tỷ đồng từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn hỗ trợ khác để đầu tư hạ tầng; nhân dân cùng DN, llvt đóng góp hơn 4.500 ngày công và gần 864 triệu đồng xây dựng công trình dân sinh. 67 căn nhà tạm của hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách đã được xóa; 1.699 lao động được giải quyết việc làm…

“Nhờ đó, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. 100% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 85,87% lao động qua đào tạo; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 20 triệu đồng/năm, tăng 19,7% so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 18,18% (năm 2021) xuống dự kiến còn 9,76% vào cuối năm nay”, ông Lâm khẳng định.

Bí thư Đảng ủy xã Siu H’Ler nhấn mạnh nhiệm vụ kép đặt ra trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường gắn với giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới.

Xã xác định mục tiêu đến năm 2030, giá trị sản xuất tăng 107,15%; doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 164,52 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 483 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2 - 3%/năm; duy trì 100% trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; lao động qua đào tạo đạt 87%; xã sạch về ma túy, vững mạnh về quốc phòng - an ninh.

Để đạt mục tiêu này, Đảng bộ xã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá. Trong đó, ưu tiên xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín. Đồng thời, tăng cường dân vận, phát huy truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước, xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với “thế trận biên phòng toàn dân”.

Xã huy động các nguồn lực phát triển hạ tầng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng bền vững, ưu tiên các lĩnh vực động lực: Nông - lâm nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, kinh tế tư nhân. Đặc biệt, gắn sản xuất với chế biến, hình thành các ngành hàng chủ lực, kết nối thị trường để nâng cao giá trị nông sản.

Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, hướng tới nâng cao chất lượng đời sống người dân. Quan tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng văn hóa xã hội, cải thiện cảnh quan, môi trường; diện mạo nông thôn biên giới ngày càng hiện đại, khang trang.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Ia Púch quyết tâm kế thừa thành quả, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, vững vàng nơi tuyến đầu biên giới.