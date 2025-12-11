Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tăng tốc về đích phát triển đảng viên mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trên tổng số đảng viên toàn Đảng bộ.

Các đảng bộ cơ sở trong tỉnh đã nỗ lực phát hiện quần chúng ưu tú, bồi dưỡng, tạo nguồn để phát triển đảng viên mới, đảm bảo chất lượng, số lượng.

Được thành lập ngày 1-7-2025 (trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ các xã Cát Tài, Cát Minh, thị trấn Cát Khánh), Đảng bộ xã Đề Gi hiện có 44 tổ chức đảng trực thuộc. Sau hơn 5 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ xã xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng.

Bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao

Bí thư Đảng ủy xã Đề Gi Phạm Dũng Luận cho biết, Đảng ủy xã đã giao chỉ tiêu cụ thể phát triển đảng viên mới cho từng chi bộ, ưu tiên phát triển lực lượng trẻ, đảng viên là nữ và đảng viên ở khu dân cư.

Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm quy trình tạo nguồn, bồi dưỡng, xét kết nạp đảng; đồng thời tích cực tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ thôn An Quang Đông, thuộc Đảng bộ xã Đề Gi. Ảnh: N.H
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ thôn An Quang Đông, thuộc Đảng bộ xã Đề Gi. Ảnh: N.H

“Đến đầu tháng 12-2025, Đảng bộ xã đã kết nạp 47 đảng viên mới, vượt 2 chỉ tiêu; nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 1.239 người”-ông Luận cho hay.

Là một trong những chi bộ tiêu biểu trong phát triển đảng viên mới của xã Đề Gi, Chi bộ thôn An Quang Đông hiện có 36 đảng viên sinh hoạt thường xuyên. Bí thư Chi bộ Đinh Xuân Lộc cho hay, Chi bộ đã phát động phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa, thể thao; xây dựng các mô hình, CLB văn hóa, giải trí… thu hút đoàn viên, hội viên và quần chúng tham gia.

Các hoạt động này tạo môi trường rèn luyện để phát hiện những quần chúng tích cực bồi dưỡng kết nạp đảng. Nhờ đó, Chi bộ đã kết nạp 4 đảng viên mới, vượt 50% chỉ tiêu.

“Tôi rất tự hào được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tôi sẽ luôn nỗ lực, gương mẫu trong công tác, nhất là phát triển kinh tế gia đình, tham gia các phong trào và hỗ trợ quần chúng phấn đấu vào Đảng”-đảng viên trẻ Hà Minh Tín (Chi bộ thôn An Quang Đông) chia sẻ.

Đảng bộ phường Bình Định hiện có 49 tổ chức đảng trực thuộc (hơn 1.700 đảng viên), theo Nghị quyết năm 2025 phải kết nạp 66 đảng viên mới. Đảng ủy phường đã xây dựng kế hoạch chi tiết, đồng thời đẩy mạnh sự phối hợp với các hội, đoàn thể, nhằm tạo nguồn bồi dưỡng toàn diện và phong phú cho công tác phát triển đảng.

Trưởng Ban Xây dựng Đảng Nguyễn Thái Văn cho hay, Đảng bộ phường luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác phát triển đảng. Tính đến tháng 11-2025, Đảng bộ phường đã kết nạp 66 đảng viên mới, chiếm 4% so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ, vượt 1% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

“Khối lượng công việc sau sáp nhập rất lớn, nhưng chúng tôi xác định công tác phát triển đảng là nhiệm vụ cốt lõi, không chỉ giúp Đảng bộ có thêm lực lượng trẻ mà còn bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng”-ông Văn nhấn mạnh.

Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng

Bên cạnh những thuận lợi, công tác phát triển đảng ở một số địa phương gặp không ít khó khăn. Thách thức lớn nhất đến từ sự thay đổi về cơ cấu dân cư và lao động, đó là tình trạng nhiều thanh niên rời địa phương để làm việc tại các thành phố lớn; một số thanh niên sau khi xuất ngũ bỏ sinh hoạt đảng do điều kiện đi làm ăn xa...

Chi bộ Quân sự, thuộc Đảng bộ phường Bình Định, kết nạp đảng viên mới. Ảnh: N.H
Chi bộ Quân sự, thuộc Đảng bộ phường Bình Định, kết nạp đảng viên mới. Ảnh: N.H

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm phải đạt 3% trên tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ trở lên.

Trong năm 2025, mục tiêu đặt ra là toàn Đảng bộ tỉnh phát triển 4.309 đảng viên mới. Tính đến ngày 20-11-2025, toàn tỉnh đã kết nạp 3.611 đảng viên. Tháng 12 này, toàn Đảng bộ phấn đấu kết nạp thêm 698 đảng viên mới để đạt chỉ tiêu đề ra.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các Đảng ủy xã, phường và các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh chỉ đạo chặt chẽ công tác phát triển đảng viên mới ở các chi, đảng bộ cơ sở. Thường xuyên đánh giá, biểu dương, phê bình kịp thời các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện công tác phát triển đảng viên. Quan tâm kết nạp quần chúng trong các DN tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài, trên địa bàn dân cư, trong lực lượng ĐVTN, ngành y tế, giáo dục...

“Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải xem công tác kết nạp đảng viên mới là một trong nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của công tác tổ chức xây dựng Đảng”-đồng chí Mai Việt Trung nhấn mạnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Thời sự

Hôm nay (18-11), Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965- 26/11/2025) diễn ra với chủ đề “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”. Báo và PT, TH Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc.

Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965.

Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sáng 11-11, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Thời sự - Bình luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi bộ có vai trò hết sức quan trọng, là “nền tảng”, “nền móng”, là “gốc rễ”, là “hạt nhân” của Đảng ở cơ sở (ảnh tư liệu minh họa).

Cần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Kỳ 1: Tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ” vững mạnh của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ”, nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi trực tiếp quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

Những hạt nhân đoàn kết ở cơ sở

Những hạt nhân đoàn kết ở cơ sở

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã khen thưởng 65 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Trong số đó, nhiều Trưởng ban Công tác Mặt trận ở thôn, làng đã trở thành hạt nhân gắn kết, bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025. Ảnh: N.H

Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Trong suốt tiến trình cách mạng của dân tộc, ở bất kỳ giai đoạn nào, công tác dân vận luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chi bộ, đảng bộ bốn tốt giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

“Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Qua hơn 3 năm triển khai, mô hình đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Điểm nhấn khác biệt từ Nghị quyết 71-NQ/TW là chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhà giáo

Nghị quyết 71-NQ/TW: Bước ngoặt chiến lược của giáo dục, lời đáp trả những luận điệu xuyên tạc

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã mở ra một bước ngoặt chiến lược, khẳng định quyết tâm đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền giáo dục hàng đầu thế giới vào năm 2045. Đây cũng là lời đáp trả mạnh mẽ trước mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Cam kết trước nhân dân

Cam kết trước nhân dân

Thời sự - Bình luận

Đất nước đang bước vào giai phát triển mới, đòi hỏi quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các khâu đột phá trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là “lời cam kết mạnh mẽ” của Đảng trước nhân dân để đạt được những mục tiêu đề ra.

null