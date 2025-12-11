Tăng tốc về đích phát triển đảng viên mới

(GLO)- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trên tổng số đảng viên toàn Đảng bộ.

Các đảng bộ cơ sở trong tỉnh đã nỗ lực phát hiện quần chúng ưu tú, bồi dưỡng, tạo nguồn để phát triển đảng viên mới, đảm bảo chất lượng, số lượng.

Được thành lập ngày 1-7-2025 (trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ các xã Cát Tài, Cát Minh, thị trấn Cát Khánh), Đảng bộ xã Đề Gi hiện có 44 tổ chức đảng trực thuộc. Sau hơn 5 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ xã xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng.

Bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao

Bí thư Đảng ủy xã Đề Gi Phạm Dũng Luận cho biết, Đảng ủy xã đã giao chỉ tiêu cụ thể phát triển đảng viên mới cho từng chi bộ, ưu tiên phát triển lực lượng trẻ, đảng viên là nữ và đảng viên ở khu dân cư.

Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm quy trình tạo nguồn, bồi dưỡng, xét kết nạp đảng; đồng thời tích cực tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ thôn An Quang Đông, thuộc Đảng bộ xã Đề Gi. Ảnh: N.H

“Đến đầu tháng 12-2025, Đảng bộ xã đã kết nạp 47 đảng viên mới, vượt 2 chỉ tiêu; nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 1.239 người”-ông Luận cho hay.

Là một trong những chi bộ tiêu biểu trong phát triển đảng viên mới của xã Đề Gi, Chi bộ thôn An Quang Đông hiện có 36 đảng viên sinh hoạt thường xuyên. Bí thư Chi bộ Đinh Xuân Lộc cho hay, Chi bộ đã phát động phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa, thể thao; xây dựng các mô hình, CLB văn hóa, giải trí… thu hút đoàn viên, hội viên và quần chúng tham gia.

Các hoạt động này tạo môi trường rèn luyện để phát hiện những quần chúng tích cực bồi dưỡng kết nạp đảng. Nhờ đó, Chi bộ đã kết nạp 4 đảng viên mới, vượt 50% chỉ tiêu.

“Tôi rất tự hào được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tôi sẽ luôn nỗ lực, gương mẫu trong công tác, nhất là phát triển kinh tế gia đình, tham gia các phong trào và hỗ trợ quần chúng phấn đấu vào Đảng”-đảng viên trẻ Hà Minh Tín (Chi bộ thôn An Quang Đông) chia sẻ.

Đảng bộ phường Bình Định hiện có 49 tổ chức đảng trực thuộc (hơn 1.700 đảng viên), theo Nghị quyết năm 2025 phải kết nạp 66 đảng viên mới. Đảng ủy phường đã xây dựng kế hoạch chi tiết, đồng thời đẩy mạnh sự phối hợp với các hội, đoàn thể, nhằm tạo nguồn bồi dưỡng toàn diện và phong phú cho công tác phát triển đảng.

Trưởng Ban Xây dựng Đảng Nguyễn Thái Văn cho hay, Đảng bộ phường luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác phát triển đảng. Tính đến tháng 11-2025, Đảng bộ phường đã kết nạp 66 đảng viên mới, chiếm 4% so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ, vượt 1% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

“Khối lượng công việc sau sáp nhập rất lớn, nhưng chúng tôi xác định công tác phát triển đảng là nhiệm vụ cốt lõi, không chỉ giúp Đảng bộ có thêm lực lượng trẻ mà còn bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng”-ông Văn nhấn mạnh.

Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng

Bên cạnh những thuận lợi, công tác phát triển đảng ở một số địa phương gặp không ít khó khăn. Thách thức lớn nhất đến từ sự thay đổi về cơ cấu dân cư và lao động, đó là tình trạng nhiều thanh niên rời địa phương để làm việc tại các thành phố lớn; một số thanh niên sau khi xuất ngũ bỏ sinh hoạt đảng do điều kiện đi làm ăn xa...

Chi bộ Quân sự, thuộc Đảng bộ phường Bình Định, kết nạp đảng viên mới. Ảnh: N.H

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm phải đạt 3% trên tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ trở lên.

Trong năm 2025, mục tiêu đặt ra là toàn Đảng bộ tỉnh phát triển 4.309 đảng viên mới. Tính đến ngày 20-11-2025, toàn tỉnh đã kết nạp 3.611 đảng viên. Tháng 12 này, toàn Đảng bộ phấn đấu kết nạp thêm 698 đảng viên mới để đạt chỉ tiêu đề ra.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các Đảng ủy xã, phường và các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh chỉ đạo chặt chẽ công tác phát triển đảng viên mới ở các chi, đảng bộ cơ sở. Thường xuyên đánh giá, biểu dương, phê bình kịp thời các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện công tác phát triển đảng viên. Quan tâm kết nạp quần chúng trong các DN tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài, trên địa bàn dân cư, trong lực lượng ĐVTN, ngành y tế, giáo dục...

“Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải xem công tác kết nạp đảng viên mới là một trong nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của công tác tổ chức xây dựng Đảng”-đồng chí Mai Việt Trung nhấn mạnh.