Kiểm tra, giám sát phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa

(GLO)- Kiểm tra, giám sát không chỉ là công cụ giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Với tinh thần chủ động và đổi mới, nhiều cấp ủy cơ sở trong tỉnh đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, thực chất, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân.

Phát huy tính chủ động trong kiểm tra, giám sát

Chi bộ thôn Phú An (xã Chư Sê) có 13 đảng viên. Đến nay, Chi bộ đã hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2025. Bí thư Chi bộ Lê Viết Bích Huệ cho biết, trong năm, Chi bộ đã kiểm tra 1 đảng viên về việc thực hiện nhiệm vụ theo Điều 2, Điều lệ Đảng và giám sát thường xuyên 1 đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Qua KTGS, đảng viên đều chấp hành nghiêm túc, không có trường hợp vi phạm.

Thường trực Đảng ủy phường Pleiku làm việc với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát sau sáp nhập. Ảnh: P.D

Đảng bộ xã Chư Sê hiện có 2.711 đảng viên sinh hoạt tại 90 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch KTGS năm 2025 và chương trình toàn khóa 2025 - 2030, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Rah Lan H’Thanh cho biết: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy thành lập 3 tổ KTGS tại các chi bộ: Trường Tiểu học Hùng Vương, thôn Dun Bêu, thôn Đoàn Kết. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, đồng thời phát huy tính chủ động của cơ sở.

Tại xã Phú Thiện, Đảng ủy xác định công tác KTGS phải lấy phòng ngừa làm trọng tâm; chủ động phát hiện, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm ngay từ khi mới phát sinh. Điểm nhấn là tăng cường việc giám sát thường xuyên, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhất là trong điều kiện chính quyền địa phương tổ chức theo mô hình 2 cấp vừa đi vào hoạt động.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phú Thiện Vũ Hồng Duy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đưa những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cải cách hành chính, chuyển đổi số… vào trọng tâm KTGS.

“Thông qua giám sát thường xuyên, Đảng ủy đã kịp thời phát hiện tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT tại chợ Phú Thiện gây mất mỹ quan và ATGT. Ngay sau đó, Đảng ủy phường đã chỉ đạo Ban Quản lý chợ phối hợp với các ngành liên quan khắc phục, lập lại trật tự, đảm bảo môi trường kinh doanh thông thoáng, an toàn, củng cố niềm tin của nhân dân”-ông Duy cho biết.

Trong khi đó, ở phường Bình Định, sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường đã chủ động tham mưu xây dựng chương trình KTGS các tháng cuối năm 2025 và toàn khóa.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Trương Thị Thu Hương cho biết: Đến nay, Đảng ủy phường đã hoàn thành 2 cuộc kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy hoàn thành 2 cuộc giám sát đối với tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên. Nội dung tập trung vào việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận trong tình hình mới, những đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác KTGS đòi hỏi phải tinh gọn, hiệu quả, kịp thời và tránh hình thức. Các cấp ủy địa phương trong tỉnh đã chú trọng ứng dụng công nghệ số, giúp nâng cao tính minh bạch và hiệu quả giám sát.

Đồng thời, các kênh thông tin từ phản ánh của nhân dân, báo chí, mạng xã hội cũng được xem là nguồn dữ liệu quan trọng để phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Bình Thanh khẳng định công tác KTGS là khâu trọng tâm trong xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác KTGS; chủ động nắm chắc tình hình, cảnh báo và phòng ngừa vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, nâng cao tính minh bạch và hiệu lực của kỷ luật Đảng.

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, cấp ủy các cấp và chi bộ đã kiểm tra 37 tổ chức đảng, 14.592 đảng viên; giám sát 26 tổ chức đảng, 959 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 đảng viên. Qua KTGS, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 9 đảng viên (khiển trách 3, cảnh cáo 3 và khai trừ 3); ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 10 đảng viên (khiển trách 1, cảnh cáo 1 và khai trừ 8).

“Các chương trình, kế hoạch KTGS phải được xây dựng sát thực tế, đúng quy trình, có trọng tâm, trọng điểm; gắn KTGS với kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cũng như những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, bà Thanh nhấn mạnh.

Cùng với đó, các cấp tập trung nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên, giúp tổ chức đảng và đảng viên phát hiện, khắc phục sớm vi phạm, hạn chế phát sinh điểm nóng. Công tác phối hợp giữa KTGS của Đảng với giám sát của HĐND, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cũng được tăng cường, tạo thành mạng lưới giám sát đa chiều, hiệu quả. Từ ngày 22 - 25.10 tới, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác KTGS trong toàn tỉnh, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Với quyết tâm đổi mới toàn diện, công tác KTGS được xem là “lá chắn” phòng ngừa sai phạm và động lực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.