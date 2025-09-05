Góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh toàn diện

(GLO)- Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, các tổ chức cơ sở đảng tập trung triển khai mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”, làm nền tảng vững chắc để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tạo chuyển biến tích cực

Đảng bộ phường Bình Định có 49 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với hơn 1.600 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nghị quyết của Đảng bộ phường xác định 3 khâu đột phá chiến lược gồm: phát triển thương mại - dịch vụ, tạo động lực tăng trưởng; huy động hiệu quả nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng đô thị văn minh. Đồng thời, phường Bình Định phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ không còn hộ nghèo.

Một tuyến đường đạt tiêu chí văn minh đô thị trên địa bàn phường Bình Định. Ảnh: N.H

Bí thư Đảng ủy phường Bình Định Đào Xuân Huy nhấn mạnh: Đảng bộ yêu cầu tất cả chi bộ, đảng bộ trực thuộc xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” để sớm hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết.

Chi bộ Tổ dân phố Vĩnh Liêm (phường Bình Định) có 65 đảng viên, là chi bộ duy trì được nề nếp sinh hoạt định kỳ, tổ chức thảo luận chuyên đề, thường xuyên trao đổi thông tin thời sự, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên...

Ông Trần Văn Châu - Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Vĩnh Liêm - thông tin: Qua xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”, chúng tôi đã phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu trong cán bộ, đảng viên, sự đoàn kết, thống nhất, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Bình Định lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đi vào cuộc sống, Chi bộ đã xây dựng các nghị quyết chuyên đề để triển khai thực hiện. Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ phấn đấu phát triển 2 đảng viên mới. Cùng với đó, tập trung vận động, tuyên truyền cán bộ, đảng viên chung tay xây dựng khu phố văn hóa.

Ở Chi bộ khu phố Quang Trung (phường Bình Định), Phó Bí thư Trần Văn Kỷ cho hay: 58 đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Việc xây dựng “Chi bộ 4 tốt” đã mang lại sinh khí mới, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện. Khu phố đặt mục tiêu đạt chuẩn “khu phố văn hóa” trong năm 2025.

Sự chuyển biến này được người dân đón nhận và đánh giá tích cực. Bà Trần Thị Thu Thảo, người dân ở Tổ dân phố Quang Trung (phường Bình Định) chia sẻ: Đảng viên trong tổ dân phố gắn bó mật thiết với nhân dân, gương mẫu trong mọi phong trào, từ đó bà con tin tưởng, đồng thuận. Đơn cử như việc vận động tháo dỡ công trình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tại địa phương chúng tôi thể hiện rõ được là đảng viên đi trước, dân làm theo.

Nhân rộng và thực chất

Đảng bộ xã Vĩnh Quang có 596 đảng viên sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt ra mục tiêu: Đến năm 2030, xã Vĩnh Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,8%.

Đảng bộ xã Vĩnh Quang tổ chức họp triển khai mô hình “Chi bộ 4 tốt” và “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”. Ảnh: ĐVCC

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Kế Đấu khẳng định: “Ngay sau đại hội, Đảng ủy đã chỉ đạo quán triệt, triển khai kế hoạch hành động, trong đó xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” là nhiệm vụ cấp thiết, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống”.

Đảng viên Nguyễn Duy Cảnh (Chi bộ thôn Định Thái, xã Vĩnh Quang) cho biết: Từ khi thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”, chất lượng sinh hoạt được nâng lên, đảng viên mạnh dạn, trách nhiệm hơn, nghị quyết chi bộ sát thực tiễn hơn. Từ đó, công tác vận động, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân kịp thời, hiệu quả hơn, đúng định hướng và tạo sức sống cho nhiều phong trào thi đua.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung nhấn mạnh: Để nghị quyết đại hội Đảng bộ các xã, phường sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, điều quan trọng nhất là phải biến ý tưởng thành hành động cụ thể, có kết quả đo lường được, phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân. Vì vậy, mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” phải được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và nhân rộng.

Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, các tiêu chí để xây dựng “Chi bộ 4 tốt” và “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” gồm: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ tốt, đảng viên tốt.

Để đạt tiêu chí “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”, các chi bộ phải kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng; kết nạp đảng viên đảm bảo số lượng, chất lượng…