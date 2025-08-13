Danh mục
Phường Bình Định phấn đấu cuối nhiệm kỳ 2025-2030 không còn hộ nghèo

NGUYỄN HÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 13-8, Đảng bộ phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 200 đại biểu đại diện cho 1.679 đảng viên của 49 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Phường Bình Định phấn đấu đến cuối năm 2030 không còn hộ nghèo.

Dự Đại hội về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng-Vụ phó Vụ 2, Ban Tổ chức Trung ương. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Mai Việt Trung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Bình Thanh-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

a4.jpg
Đồng chí Mai Việt Trung phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: N.H

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội cho biết, phường Bình Định được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính: phường Bình Định (cũ), xã Nhơn Khánh, xã Nhơn Phúc.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt 21/21 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của phường đạt 16,82% (chỉ tiêu tăng từ 12-16%); tăng trưởng theo giá trị sản phẩm đạt 8,2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Hạ tầng kỹ thuật-xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp theo hướng đồng bộ; bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng khởi sắc. Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện.

Quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả khá, dân chủ được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

a1.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: N.H

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Bình Định đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm 12%/năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 244 triệu USD. Tổng thu ngân sách đến năm 2030 đạt 259 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 41.772 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người gấp 1,2 lần mức bình quân cả nước. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 98%; hộ nghèo đa chiều 0%. Hằng năm, kết nạp đảng viên mới đạt 3% trở lên so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ; trên 90% tổ chức cơ sở Đảng, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

a2.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: N.H

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ phường Bình Định đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường trong nhiệm kỳ đến cần quan tâm tăng cường xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đảm bảo sự thống nhất về ý chí và hành động. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, kiến thức, năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cấp ủy viên.

a3.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: N.H

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường tiến hành rà soát các dư địa phát triển; khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tính toán kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội với tinh thần phấn đấu cao nhất. Đề ra các giải pháp khả thi để thực hiện tốt 3 khâu đột phá: phát triển mạnh thương mại-dịch vụ, tạo động lực tăng trưởng; huy động hiệu quả nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng đô thị văn minh.

a5.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Định ra mắt Đại hội. Ảnh: N.H

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền theo phân cấp, phân quyền của chính quyền 2 cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính...

a6.jpg
Đồng chí Đào Xuân Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bình Định. Ảnh: N.H

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Bình Định nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đào Xuân Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

