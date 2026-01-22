Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

(GLO)- Ngày 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư Tô Lâm - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

bau-ban-chap-hanh-trung-uong.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu các Ủy viên Trung ương chính thức và các Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Tại phiên họp, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

dai-hoi-bieu-quyet-thong-qua-so-luong-uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiv.jpg
Đại hội biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết.

dai-hoi-xiv-cua-dang-bau-ban-chap-hanh-trung-uong-khoa-xiv-8546110.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Sau đó, các đại biểu tham dự Đại hội làm việc tại đoàn; nghiên cứu, thảo luận Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; ứng cử, đề cử và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ nhân sự.

Tiếp đến, Đoàn Chủ tịch nghe các đồng chí Trưởng đoàn báo cáo về kết quả thảo luận của các Đoàn đại biểu đối với Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; việc ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

dai-hoi-xiv-cua-dang-bau-ban-chap-hanh-trung-uong-khoa-xiv-8546123-1.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; bầu Ban Kiểm phiếu; Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc bầu cử.

Đại hội tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Sáng mai (23-1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất; buổi chiều, Đại hội họp phiên bế mạc.

