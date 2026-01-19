Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp Phiên trù bị

(GLO)- Sáng 19-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành họp Phiên trù bị.

dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiv-2-8880.jpg
Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước chủ trì phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: daihoidangtoanquoc.vn

Trước giờ khai mạc phiên trù bị, toàn thể Đại hội dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

quang-canh-phien-tru-bi-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiv-cua-dang.jpg
Quang cảnh Phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước điều hành phiên họp trù bị.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

dai-hoi-da-bieu-quyet-tan-thanh-nhat-tri-cao-thong-qua-chuong-trinh-phien-hop-tru-bi-quy-che-lam-viec-cua-dai-hoi.jpg
Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội... Ảnh: TTXVN

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị. Đại hội cũng đã bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.

Đồng thời, Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội XIV của Đảng đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại nơi ở của đoàn. Phiên khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào sáng 20-1.

Nội dung và thông tin về Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục được cập nhật, phản ánh kịp thời trên các loại hình báo chí và các nền tảng mạng xã hội của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

