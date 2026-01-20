Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thống nhất cao với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG TẤN QUANG TẤN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trong phiên thảo luận tổ vào chiều 20-1, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Trên tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, các thành viên Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã sôi nổi thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến đối với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

1.jpg
Đồng chí Thái Đại Ngọc chủ trì phiên thảo luận. Ảnh: Q.T

Cụ thể các văn kiện gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng kèm theo Chương trình hành động; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, các thành viên Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai đều bày tỏ sự đồng tình, thống nhất đánh giá: Trong quá trình hoàn thiện Văn kiện, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt coi trọng việc phát huy trí tuệ tập thể, mở rộng dân chủ, lắng nghe sâu sắc tiếng nói của đảng viên, của nhân dân, của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đồng bào ta ở trong và ngoài nước.

3.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương tham gia thảo luận. Ảnh: Q.T

Dự thảo các văn kiện đã được thảo luận rộng rãi trong toàn Đảng, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú.

Từ đó, đã góp phần làm nên Báo cáo chính trị là sự kết tinh trí tuệ, sức mạnh của nhân dân, là sự hòa quyện giữa ý Đảng với lòng dân, thực sự là "ngọn đuốc soi đường", là "cẩm nang hành động" cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Triệu trái tim chung nhịp đập hướng về Đại hội XIV của Đảng

Triệu trái tim chung nhịp đập hướng về Đại hội XIV của Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tại lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lãnh đạo T.Ư Đoàn cùng đoàn viên, thanh niên đã cùng "nhuộm đỏ" không gian buổi lễ và không gian mạng với thông điệp Triệu trái tim – chung một nhịp đập – hướng về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại sứ các nước gửi lời chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại sứ các nước gửi lời chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại sứ các nước tại Việt Nam đã gửi lời chúc mừng, đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong chặng đường 40 năm đổi mới và bày tỏ tin tưởng các mục tiêu chiến lược mà Việt Nam đề ra cho giai đoạn tới.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai chung sức giữ vững biên cương, lan tỏa niềm tin hướng về Đại hội XIV của Đảng.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai giữ vững biên cương, lan tỏa niềm tin hướng về Đại hội

Chính trị

(GLO)- Những ngày qua, bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trên toàn tỉnh bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực đã góp phần nhân lên niềm tin, lan tỏa không khí hướng về Đại hội XIV của Đảng đến khắp các thôn, làng, người dân khu vực biên giới.

Tin tưởng vào các quyết sách cụ thể, thiết thực và đột phá tại Đại hội XIV của Đảng

Tin tưởng vào các quyết sách cụ thể, thiết thực và đột phá từ Đại hội XIV của Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lãnh đạo các địa phương trong tỉnh bày tỏ niềm tin và kỳ vọng về những chủ trương, quyết sách cụ thể, thiết thực và đột phá; tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV đã làm rõ những kết quả nổi bật, định hướng trọng tâm và yêu cầu đặt ra đối với báo chí trong đợt tuyên truyền cao điểm hướng tới Đại hội XIV.

Cảnh sát Giao thông Gia Lai đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Cảnh sát Giao thông Gia Lai đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Ngày 19-1, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân, triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên toàn tuyến, toàn địa bàn, phục vụ các hoạt động liên quan đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ đô Hà Nội với sứ mệnh tiên phong, sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội XIV của Đảng

Thủ đô Hà Nội với sứ mệnh tiên phong, sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội XIV của Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Với phương châm “Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững”, Hà Nội xác định quyết tâm hành động mạnh mẽ, phát huy vai trò trung tâm, đầu tàu, tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển

Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO) - Đại hội XIV của Đảng được xác định là dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV Nguyễn Văn Nên đã dành thời gian trả lời phỏng vấn về những quan điểm, chủ trương mới, đột phá trong dự thảo các văn kiện.

Việt Nam là một điển hình trong chuyển đổi thành công mô hình kinh tế

Việt Nam là một điển hình trong chuyển đổi thành công mô hình kinh tế

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sự kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế. Những nhận định từ các nhà nghiên cứu thế giới đã phác họa một bức tranh toàn diện về thành tựu của Việt Nam sau bốn thập niên Đổi mới và kỳ vọng vào một giai đoạn vươn mình đầy bứt phá.

null