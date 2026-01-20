Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thống nhất cao với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong phiên thảo luận tổ vào chiều 20-1, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Trên tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, các thành viên Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã sôi nổi thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến đối với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Thái Đại Ngọc chủ trì phiên thảo luận. Ảnh: Q.T



Cụ thể các văn kiện gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng kèm theo Chương trình hành động; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, các thành viên Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai đều bày tỏ sự đồng tình, thống nhất đánh giá: Trong quá trình hoàn thiện Văn kiện, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt coi trọng việc phát huy trí tuệ tập thể, mở rộng dân chủ, lắng nghe sâu sắc tiếng nói của đảng viên, của nhân dân, của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đồng bào ta ở trong và ngoài nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương tham gia thảo luận. Ảnh: Q.T

Dự thảo các văn kiện đã được thảo luận rộng rãi trong toàn Đảng, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú.

Từ đó, đã góp phần làm nên Báo cáo chính trị là sự kết tinh trí tuệ, sức mạnh của nhân dân, là sự hòa quyện giữa ý Đảng với lòng dân, thực sự là "ngọn đuốc soi đường", là "cẩm nang hành động" cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.