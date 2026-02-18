Gia Lai từng bước số hóa công tác Đảng ở cơ sở

(GLO)- Với công tác xây dựng Đảng, nhất là ở cơ sở, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy trong bối cảnh mới. Tại Gia Lai, việc số hóa công tác Đảng đang được triển khai từ những việc cụ thể, gắn với sinh hoạt chi bộ, từng đảng viên.

Ông Rơ Châm Gloan (bên trái), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Al (xã Ia Ly) hướng dẫn đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Ảnh: Minh Lý

Tại làng Al (xã Ia Ly), sau buổi tập huấn trực tuyến về Sổ tay đảng viên điện tử, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Rơ Châm Gloan trực tiếp hướng dẫn đảng viên cách dùng phần mềm này. Trên chiếc điện thoại thông minh, ông kiên nhẫn hướng dẫn trực tiếp cho già làng và đảng viên lớn tuổi từ đăng nhập, tra cứu thông tin đảng viên đến việc nghiên cứu nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên ứng dụng.

Khi đảng viên thấy rõ lợi ích thiết thực của việc số hóa giúp công việc nhẹ hơn, thông tin chính xác hơn thì mọi người sẽ dần chủ động tham gia. “Mình phải học trước, làm trước. Khi đã hiểu thì hướng dẫn lại cho đảng viên, cho bà con trong làng cùng làm theo” - ông Rơ Châm Gloan chia sẻ.

Cách làm “cầm tay chỉ việc” này cũng đang được duy trì trong sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng chi bộ số” tại Chi bộ thôn Quảng Nghiệp, xã Tuy Phước Bắc.

Tại đây, toàn bộ đảng viên đã đăng nhập và sử dụng thành công ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Các đảng viên trẻ trực tiếp hỗ trợ đảng viên lớn tuổi thao tác trên hệ thống, thực hiện những nội dung như thu nộp đảng phí, chuyển sinh hoạt Đảng, lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú.

Ông Phan Văn Tân - đảng viên thôn Quảng Nghiệp - cho biết: Điều ông tâm đắc nhất là từ nay đã biết tìm thông tin chính thống ở đâu giữa “ma trận” mạng xã hội: “Mình là đảng viên mà không nắm chắc thông tin, không phân biệt được đúng sai thì sẽ rất nguy hiểm. Có Sổ tay đảng viên điện tử, tôi yên tâm hơn khi nghiên cứu và nắm các chủ trương, nghị quyết của Đảng”.

Đảng bộ xã Tuy Phước Bắc hiện có 1.302 đảng viên, sinh hoạt tại 49 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 26 chi bộ thôn. Xác định KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mang tính chiến lược lâu dài, Thường trực Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Nhờ vậy đến nay, 100% đảng viên của xã đã cập nhật dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 sang Sổ tay đảng viên điện tử; khoảng 75% đảng viên có điện thoại thông minh đã đăng nhập và sử dụng thường xuyên. Đồng thời, 100% tổ chức đảng và đảng viên được chuẩn hóa thông tin căn cước công dân theo yêu cầu của cấp trên.

Đảng viên lớn tuổi ở xã Tuy Phước Bắc sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Ảnh: Minh Lý

Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Phước Bắc - cho hay: Việc ứng dụng các nền tảng số đã tạo chuyển biến rõ trong lãnh đạo, điều hành. Các khâu trung gian được rút gọn, thủ tục hành chính bớt rườm rà, thông tin được cập nhật kịp thời. Đặc biệt, việc xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh trong dân nhanh và hiệu quả hơn.

Đảng bộ xã Hra có hơn 27% đảng viên là người dân tộc thiểu số. Cấp ủy đã đồng loạt chỉ đạo, triển khai các giải pháp để tất cả chi bộ đăng nhập và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt Đảng. “Đến nay, 26/26 chi bộ đã thực hiện đồng bộ; những đảng viên chưa thành thạo đều được hướng dẫn để sử dụng bằng được” - Bí thư Đảng ủy xã Đinh Thị Minh Hà khẳng định.

Tuy đạt những kết quả bước đầu, song quá trình số hóa công tác Đảng ở cơ sở vẫn còn không ít khó khăn. Một số hệ thống thông tin phục vụ giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW còn xảy ra lỗi, gián đoạn. Nhiều địa phương thiếu cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; trang thiết bị chưa được đầu tư đồng bộ đến thôn, làng; trình độ tiếp cận công nghệ của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế.

Dù vậy, thực tiễn triển khai cho thấy chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng tại Gia Lai không mang tính phong trào. Đó là quá trình chuyển biến ở nhận thức đến thay đổi trong hành động, từ những thao tác nhỏ trong sinh hoạt chi bộ đến đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành. Với quyết tâm chính trị của cấp ủy các cấp và sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, việc số hóa công tác Đảng được kỳ vọng sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đúng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.