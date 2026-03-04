Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Sáng 4-3, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị diễn ra trực tiếp tại Hội trường Tỉnh ủy và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ.

Tại điểm cầu chính, đồng chí Đỗ Tiến Đông - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động thuộc các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Đồng chí Đỗ Tiến Đông - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: M.T

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo 10 chuyên đề gồm: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025), phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới; Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước.

Đồng thời, nghe về Đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với đó là: Những nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV; Tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia của Đại hội XIV; Chương trình hành động thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Các đại biểu nghe báo cáo các chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Minh Hoàng

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tập trung vào những điểm mới, nội dung cốt lõi, đột phá trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Trên cơ sở đó, cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện ở cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động; giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết; giúp các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.