Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Chiều 23-1, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV chủ trì buổi họp báo quốc tế để công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự họp báo có các đồng chí: Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng - Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đoàn Minh Huấn - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Hoài Trung - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Buổi họp báo có sự tham gia gần 700 phóng viên, nhà báo của nhiều cơ quan báo chí, thông tấn cả trong và ngoài nước.

tong-bi-thu-to-lam-chu-tri-hop-bao-quoc-te-cong-bo-ket-qua-dai-hoi-xiv-cua-dang-anh.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Nguyễn Khánh/TTO

Mở đầu họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chào mừng và thông tin kết quả Đại hội XIV của Đảng. Tổng Bí thư cho biết rất vui mừng được gặp các nhà báo, phóng viên trong và ngoài nước tham gia đưa tin về Đại hội. Đồng thời, cảm ơn các phóng viên đã liên tục thông tin để người dân, kiều bào kịp thời nắm diễn biến, chương trình và sự thành công của Đại hội.

Tổng Bí thư khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rất tốt đẹp. Đây là dấu mốc son trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam.

tong-bi-thu-vui-mung-khang-dinh-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiv-cua-dang-cong-san-viet-nam-thanh-cong-ruc-ro-thanh-cong-rat-tot-dep-quang-tan.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ, thành công rất tốt đẹp. Ảnh: Quang Tấn

Tổng Bí thư tóm tắt những “từ khóa” của Đại hội: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển - Trách nhiệm - Trí tuệ - Tâm huyết - Khoa học - Vì dân - Tự chủ chiến lược - Tự cường - Tự tin - Tự hào dân tộc", vì một nước Việt Nam "độc lập, hòa bình, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Đây chính là sự tiếp thu có chọn lọc tinh hoa từ lịch sử 4.000 năm dựng nước, giữ nước, gần một trăm năm thành lập và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới. Thực tiễn đòi hỏi phải có tư duy đổi mới, hành động đổi mới.

Đại hội XIV thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm và sức mạnh về văn hóa của dân tộc Việt Nam, của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tại buổi họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của một số cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế xung quanh các nội dung như: Những điểm mới Đại hội XIV của Đảng so với những kỳ Đại hội trước; việc tập trung triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đi vào cuộc sống; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới...

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị và mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đi vào cuộc sống.

