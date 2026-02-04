Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

(GLO)- Chiều 4-2, tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự phiên họp có đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các thành viên Ban chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: N.H

Phiên họp tập trung đánh giá tình hình phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 23-10-2025 của Tỉnh ủy.

Theo báo cáo, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Việc tham gia quán triệt, học tập của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.

Công tác tuyên truyền Nghị quyết và Chương trình hành động được thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ thực hiện đến các tầng lớp nhân dân.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: N.H

Hầu hết cán bộ, đảng viên có ý thức học tập nghiêm túc, nhận thức được các quan điểm chỉ đạo, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp Nghị quyết, Chương trình hành động đề ra.

Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân, tạo khí thế và động lực để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Phiên họp đã thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; Tờ trình về thành phần Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động.

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Trong thời gian tới yêu cầu, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình phù hợp với cấp trên.

Rà soát, bổ sung kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm việc tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo.

Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các nội dung của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.