Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Công bố danh sách 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAI LÂM

(GLO)- Tối 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

z74485765418855dd0854490df1027e719ee9135177e9b-1768875655734513818523.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã được Đại hội XIV của Đảng bầu.

Xem danh sách 180 ủy viên chính thức tại đây.

Xem danh sách 20 ủy viên dự khuyết tại đây.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

(GLO)- Ngày 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư Tô Lâm - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Có thể bạn quan tâm

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LIVE TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thời sự

(GLO)- Sáng nay (20-1), tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng truyền hình trực tiếp buổi lễ, trân trọng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Kỳ vọng các quyết sách chiến lược từ Đại hội Đảng lần thứ XIV để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Kỳ vọng các quyết sách chiến lược từ Đại hội XIV của Đảng để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Thời sự

(GLO)- Hôm nay (19-1), Đại hội XIV của Đảng chính thức diễn ra. Lãnh đạo các sở, ngành và lực lượng vũ trang Gia Lai bày tỏ kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh mới, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Cán bộ và chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện huấn luyện và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng

Thời sự

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai luyện tập sát thực tế, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phân công rõ trách nhiệm từ tỉnh đến cơ sở để chủ động xử lý hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

null