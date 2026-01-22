Công bố danh sách 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

(GLO)- Sáng 16-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ vừa qua tại miền Trung.