Công bố danh sách 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

(GLO)- Tối 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
(GLO)- Sáng nay (20-1), tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng truyền hình trực tiếp buổi lễ, trân trọng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
(GLO)- Ngay những ngày đầu năm 2026, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chủ động xuống cơ sở, làm việc trực tiếp với chi ủy, chi bộ trực thuộc để nắm chắc tình hình, kịp thời nhận diện khó khăn, vướng mắc phát sinh.
(GLO)- Hôm nay (19-1), Đại hội XIV của Đảng chính thức diễn ra. Lãnh đạo các sở, ngành và lực lượng vũ trang Gia Lai bày tỏ kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh mới, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
(GLO)- Sáng 19-1, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
(GLO)- Những ngày này, Thủ đô Hà Nội khoác lên mình diện mạo rực rỡ, tràn đầy khí thế hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.
(GLO)- Chiều 17-1, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Tây và xã Kông Bơ La (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ kết nghĩa giữa hai địa phương.
(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai luyện tập sát thực tế, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phân công rõ trách nhiệm từ tỉnh đến cơ sở để chủ động xử lý hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.
(GLO)- Sáng 18-1, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Lễ động thổ Dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng do Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) làm chủ đầu tư.
(GLO)- Ngày 17-1, thượng tá Rơ Mah Nam - Trưởng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Gia Lai cho biết: từ ngày 17 đến 27-1, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai biện pháp kiểm soát an ninh tăng cường cấp độ 1 tại sân bay Phù Cát và sân bay Pleiku.
(GLO)- Sáng 16-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ vừa qua tại miền Trung.
(GLO)- Ngày 15-1, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 191/QĐ-UBND chấp thuận Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex là nhà đầu tư thực hiện dự án Sân golf Đak Đoa, với tổng vốn đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng.
(GLO)- Ngày 15-1, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
(GLO)- Chiều 15-1, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 cũng như công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Canh Liên.
Ban Bí thư yêu cầu tập trung xử lý, khắc phục dứt điểm các sai phạm còn tồn tại trong công tác cán bộ và công tác tuyển dụng tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trước ngày 31/3/2026, theo đúng chủ trương, kết luận.
(GLO)- Sáng 15-1, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì phiên tiếp và đối thoại trực tiếp với các công dân có đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.
(GLO)- Chiều 14-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang - Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026.
(GLO)- Chiều 14-1, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2026 và toàn khóa.
(GLO)- Sáng 14-1, nhân chuyến công tác tại phía Tây, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đến dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ.
(GLO)- Sáng 14-1, đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai về việc ký kết chương trình hợp tác xây dựng, triển khai mô hình điểm chiến lược dữ liệu tại tỉnh.
(GLO)- Sáng 14-1, tại phường Quy Nhơn, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công dự án Doanh trại Hải đội dân quân thường trực. Dự lễ có Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Mai Kim Bình - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
Sáng sớm nay (14-1), lực lượng công an, quân đội thực hiện tổng duyệt dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các phương án được thực hiện như thời gian chính thức.
(GLO)- Chiều 13-1, tại phường Quy Nhơn Bắc, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
(GLO)- Sáng 13-1, Đoàn công tác do Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 2 xã Phù Mỹ Tây và Phù Mỹ Bắc.
(GLO)- Chiều 12-1, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn tỉnh.