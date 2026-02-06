Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Ngày 7-2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ tiếp sóng hội nghị để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh theo dõi.

Theo đó, Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội) và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trên cả nước. Thời gian tổ chức trong 1 ngày, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ.

quang-canh-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiv-cua-dang.jpg
Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: QĐND

Tại Gia Lai, Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu của tỉnh, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh.

Hội nghị tập trung quán triệt các nội dung trọng tâm, cốt lõi trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 8 chuyên đề.

Các chuyên đề bao gồm: Nội dung trọng tâm, cốt lõi, nội dung mới và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026-2030; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Cùng với đó là các chuyên đề: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới; Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV; Tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia của Đại hội XIV; Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước.

dai-bieu-bieu-quyet-thong-qua-nghi-quyet-dai-hoi-xiv-cua-dang-anh-ttxvn.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Việc tổ chức Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, góp phần sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ thực hiện tiếp sóng hội nghị từ các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam trên kênh GTV, website baogialai.com.vn và các nền tảng mạng xã hội của đơn vị.

Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

(GLO)- Chiều 4-2, tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều nay (23-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Lễ bế mạc. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng trực tiếp buổi lễ, trân trọng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 

Đội ngũ trí thức tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV

Đội ngũ trí thức tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đội ngũ trí thức, nhà khoa học tỉnh Gia Lai bày tỏ niềm tin và nhiều kỳ vọng về những đột phá chiến lược trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và phát triển kinh tế bền vững.

Tuổi trẻ Gia Lai gửi 30.709 thông điệp tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tuổi trẻ Gia Lai gửi 30.709 thông điệp tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hưởng ứng trào lưu “Tuổi trẻ hướng về Đại hội XIV” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đã tích cực tham gia và gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa hướng về Đại hội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

Thời sự

(GLO)- Ngày 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư Tô Lâm - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng

Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Sáng 21-1, tại Đại hội XIV của Đảng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận với chủ đề “Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng: hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân”.

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tiếp tục được xác định là trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Xây dựng Gia Lai thành tỉnh phát triển khá của cả nước

Xây dựng Gia Lai thành tỉnh phát triển khá của cả nước

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Trong không khí trang trọng, phấn khởi của Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, mang theo khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược của Ðảng cho chặng đường phát triển mới.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thống nhất cao với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thống nhất cao với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Trong phiên thảo luận tổ vào chiều 20-1, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

