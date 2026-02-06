Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Ngày 7-2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ tiếp sóng hội nghị để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh theo dõi.

Theo đó, Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội) và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trên cả nước. Thời gian tổ chức trong 1 ngày, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: QĐND

Tại Gia Lai, Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu của tỉnh, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh.

Hội nghị tập trung quán triệt các nội dung trọng tâm, cốt lõi trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 8 chuyên đề.

Các chuyên đề bao gồm: Nội dung trọng tâm, cốt lõi, nội dung mới và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026-2030; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Cùng với đó là các chuyên đề: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới; Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV; Tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia của Đại hội XIV; Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Việc tổ chức Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, góp phần sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ thực hiện tiếp sóng hội nghị từ các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam trên kênh GTV, website baogialai.com.vn và các nền tảng mạng xã hội của đơn vị.