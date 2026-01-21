Kỷ cương vững, lòng dân thuận

(GLO)- Từ thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng qua các nhiệm kỳ, đặc biệt là nhiệm kỳ Ðại hội XIII, mong mỏi lớn nhất của cán bộ, đảng viên và nhân dân là Ðảng tiếp tục kiên trì, kiên quyết xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó là giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Kỷ luật nghiêm làm nền tảng của Đảng trong sạch, vững mạnh

Ông Trần Văn Nhẫn - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội khóa IX, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (cũ).

Ở tuổi 92, ông Trần Văn Nhẫn - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội khóa IX, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (cũ), hiện sinh sống tại phường Quy Nhơn, vẫn giữ được sự minh mẫn, theo dõi sát thời sự trong nước và quốc tế.

Sáng 20-1, ông Nhẫn cùng gia đình theo dõi rất chăm chú phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1.

Với ông, việc theo dõi Đại hội không chỉ là thói quen của một đảng viên lão thành, mà còn là cách gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách lớn của Đảng.

Theo dõi thông tin về Đại hội và nhìn lại công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các nhiệm kỳ vừa qua, ông Trần Văn Nhẫn bày tỏ sự phấn khởi trước những chuyển biến rõ nét, đặc biệt trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Những hạn chế, khuyết điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng đã được Trung ương nhìn thẳng, nói thật và xử lý đến nơi đến chốn.

Từ thực tiễn đó, ông tin tưởng Đại hội XIV sẽ tiếp tục chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; đề ra các chủ trương, giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn, nhằm xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững.

"Tinh thần tự phê bình và phê bình giờ đây không còn là hình thức, mà dần trở thành nhu cầu tự thân để mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa. Khi Đảng dám nhìn thẳng sự thật, xử lý đến nơi đến chốn những khuyết điểm, thì Đảng mới thật sự trong sạch, vững mạnh và đủ uy tín lãnh đạo đất nước phát triển bền vững” - ông Nhẫn khẳng định.

Già làng Rơ Lan Vọng - đảng viên ở làng Ngo Le (xã Ia Krêl).

Cùng chung nhận định, già làng Rơ Lan Vọng, đảng viên ở làng Ngo Le (xã Ia Krêl), cho rằng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đã để lại dấu ấn sâu đậm trong xã hội.

Chính sự nghiêm minh đó đã tạo hiệu ứng tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân vào quyết tâm làm trong sạch bộ máy của Đảng.

Ông mong muốn nhiệm kỳ Đại hội XIV tiếp tục kiên định tinh thần ấy, không dung túng, bao che, nương tay đối với những cán bộ, đảng viên sai phạm, làm tổn hại đến lợi ích của đất nước, của nhân dân và uy tín của Đảng.

Ông nhìn nhận: “Việc xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, kể cả cán bộ cấp cao vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, đã cho dân thấy rõ quyết tâm làm trong sạch bộ máy, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Ông Trần Duy Đức (phường Bình Định) cho rằng, khi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, quyết liệt, người dân cảm nhận rất rõ những chuyển động tích cực trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Những vụ việc sai phạm nghiêm trọng được đưa ra ánh sáng, những tồn tại kéo dài được xử lý, kỷ luật của Đảng được thực thi nghiêm minh hơn. Điều đó góp phần tháo gỡ bức xúc trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Còn với ông Nguyễn Đình Sanh (xã Tuy Phước Bắc), “khi kỷ luật của Đảng được giữ nghiêm, những việc làm sai trái của một bộ phận cán bộ, đảng viên bị thoái hóa, biến chất được xử lý đến nơi đến chốn, người dân rất tin Đảng”.

Từ niềm tin ấy, ông Sanh kỳ vọng Đại hội XIV sẽ xác định rõ hơn các chủ trương tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; từng bước hoàn thiện cơ chế “không thể, không dám, không muốn và không cần tham nhũng”, bảo vệ sự trong sạch của bộ máy lãnh đạo và điều hành.

Kỷ luật, kỷ cương không chỉ là vấn đề nội bộ của Đảng, mà đã trở thành nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin xã hội, tạo tiền đề cho sự đồng thuận trong triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Khi những vi phạm được xử lý nghiêm minh, những tồn tại kéo dài được giải quyết dứt điểm, niềm tin của nhân dân được củng cố bằng những kết quả cụ thể, có thể cảm nhận rõ trong đời sống hằng ngày. Đây là trụ cột cần tiếp tục được giữ vững và nâng tầm trong nhiệm kỳ tới.

Gần dân, sát dân - nơi niềm tin được bồi đắp

Nếu kỷ luật, kỷ cương tạo nên sự nghiêm minh và bản lĩnh của Đảng, thì sự gần dân, sát dân, lắng nghe và đối thoại với nhân dân chính là nơi niềm tin được nuôi dưỡng bền bỉ mỗi ngày.

Người dân không chỉ đánh giá năng lực cầm quyền qua các văn bản, nghị quyết, mà còn qua cách cán bộ lắng nghe, giải quyết và chịu trách nhiệm trước những vấn đề cụ thể, thiết thực của dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (người đứng) đối thoại với người dân xã Tuy Phước Tây về việc xây dựng các khu tái định cư vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm trên địa bàn. Ảnh: N.H

Thời gian qua, tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh như Phù Mỹ Đông, Tuy Phước, Canh Vinh, Bình Hiệp, Vĩnh Quang, Biển Hồ, Chư Sê, Ia Ly, Pleiku… lãnh đạo địa phương đã trực tiếp đối thoại với nhân dân, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, đất đai, môi trường, an sinh xã hội…

Những cuộc đối thoại thực chất này nhận được sự đồng thuận và ủng hộ lớn của người dân, đồng thời khẳng định đối thoại không chỉ là giải pháp tình thế, mà ngày càng trở thành một phương thức lãnh đạo cần được duy trì thường xuyên, thực chất và có trách nhiệm.

Bí thư Đảng ủy xã Phù Mỹ Đông Trần Văn Phúc cho rằng, đối thoại trực tiếp giúp cán bộ hiểu dân hơn, lắng nghe được những trăn trở từ cơ sở; nhiều vấn đề nếu không nghe dân nói sẽ rất khó giải quyết thấu tình, đạt lý.

Ngay tại xã Phù Mỹ Đông, thực tế triển khai Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 (quy mô gần 437 ha, vốn đầu tư trên 4.569 tỷ đồng) do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ thực hiện, đã đặt ra nhiều vấn đề mà người dân quan tâm.

UBND tỉnh tổ chức đối thoại với người dân xã Phù Mỹ Đông tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ. Ảnh: N.H

Bên cạnh sự đồng thuận với chủ trương phát triển, một bộ phận bà con còn băn khoăn về việc đầu tư các công trình phúc lợi phục vụ đời sống, đào tạo và giải quyết việc làm cho người dân tại chỗ; xây dựng khu tái định cư, khu cải táng; hệ thống xử lý nước thải; cũng như công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với hộ bị ảnh hưởng…

Nắm bắt kịp thời những lo lắng đó, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp, giải thích, làm rõ và trả lời thỏa đáng các kiến nghị chính đáng của nhân dân, qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong quá trình triển khai dự án.

“Khi người dân cảm nhận được sự tôn trọng, được lắng nghe một cách thực chất, niềm tin vào bộ máy công quyền được củng cố” - ông Phúc chia sẻ và bày tỏ kỳ vọng Đại hội XIV tiếp tục có những quyết sách xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, thực sự gắn bó mật thiết với nhân dân.

Gửi gắm kỳ vọng tới Đại hội XIV, ông Võ Đức Thanh (phường Bình Định) cho rằng cán bộ phải biết lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; biết dựa vào dân, học từ dân và chịu sự giám sát của dân.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cần nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện; trong tiếp xúc, đối thoại và giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở.

Trong không khí cả nước hướng về Đại hội XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Gia Lai đặt trọn niềm tin và kỳ vọng Đảng tiếp tục giữ vững bản lĩnh, kiên định con đường đã chọn; không ngừng tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp.

Khi kỷ cương được giữ nghiêm, khi cán bộ thật sự gần dân, sát dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết, thì niềm tin xã hội sẽ trở thành nền tảng vững chắc nhất để Đảng lãnh đạo đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới vững vàng hơn, tự tin hơn và đạt được những thành tựu to lớn hơn.