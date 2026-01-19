Tin tưởng vào các quyết sách cụ thể, thiết thực và đột phá từ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lãnh đạo các địa phương trong tỉnh bày tỏ niềm tin và kỳ vọng về những chủ trương, quyết sách cụ thể, thiết thực và đột phá; tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

* Ông Trần Quốc Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Lương:

Kỳ vọng những chủ trương, quyết sách bám sát thực tiễn

Ông Trần Quốc Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Lương. Ảnh: Trần Dung

Là sự kiện chính trị trọng đại, thể hiện ý chí, niềm tin và khát vọng của toàn dân tộc Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được các tầng lớp nhân dân gửi trọn niềm tin. Đồng thời, kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời, tạo động lực mạnh mẽ cho các địa phương phát triển.

Xã An Lương xác định, nông nghiệp tiếp tục vẫn là “bệ đỡ” của nền kinh tế và từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Chính vì vậy, hy vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ nghiên cứu, thảo luận và có thêm nhiều chủ trương, chính sách thiết thực dành cho những lĩnh vực này. Để từ đó, xã sẽ khai thác tối đa tiềm năng, cơ hội để phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Lương Trần Quốc Vinh (ngoài cùng bên trái) kiểm tra tình hình lao động sản xuất của ngư dân. Ảnh: Trần Dung

Đảng bộ và nhân dân xã An Lương luôn đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Mong rằng, Đại hội lần này sẽ tiếp tục kế thừa và nâng tầm các chủ trương, chính sách, để người dân thực sự là trung tâm, chủ thể và cũng là đối tượng thụ hưởng trực tiếp mọi thành quả của sự phát triển.

* Bà Siu H’Ler - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Púch:

Quan tâm đến sinh kế, giáo dục, y tế và điều kiện sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bà Siu H’Ler - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Púch. Ảnh: Trần Dung

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, được người dân đặc biệt quan tâm và kỳ vọng.

Đối với xã Ia Púch, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương đã tăng cường lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt và vượt 12/15 chỉ tiêu được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã biên giới.

Trên cơ sở kế thừa các kết quả đạt được, toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn xã nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới tư duy, tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế đưa Ia Púch ngày càng phát triển.

Với đặc thù là xã biên giới, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ trên 65%, địa phương xác định, tập trung chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ lẻ sang ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho người dân. Phát triển kinh tế - xã hội phải luôn đi đôi và gắn kết chặt chẽ, ưu tiên việc bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Tôi mong rằng, các nghị quyết của Đảng tại Đại hội sẽ tạo cơ sở để các chương trình hỗ trợ không chỉ đầu tư hạ tầng, mà còn giúp người dân vươn lên bằng những mô hình sản xuất phù hợp, bền vững, quan tâm đến sinh kế, giáo dục, y tế và điều kiện sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Nhân dân xã Ia Púch kỳ vọng về những quyết sách liên quan đến giáo dục, y tế và điều kiện sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Trần Dung

Bên cạnh đó, cần tiếp tục quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc gắn với du lịch, văn hóa cộng đồng để thúc đẩy phát triển bền vững. Tôi tin tưởng rằng, những chủ trương của Đảng sau Đại hội lần thứ XIV sẽ được triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch. Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

* Ông Đào Xuân Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Định:

Tạo điều kiện để người dân tiếp cận công nghệ

Ông Đào Xuân Huy - Bí thư Đảng ủy phường Bình Định. Ảnh: NVCC

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ mở ra “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, với những định hướng chiến lược, quyết sách lớn, tạo nền tảng để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Từ thực tiễn công tác ở cơ sở, tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và truyền thống “uống nước nhớ nguồn”; biến những giá trị tinh thần đó thành động lực quan trọng cho phát triển.

Đặc biệt, Đại hội sẽ cụ thể hóa lộ trình để Việt Nam trở thành nước phát triển, có nền công nghiệp hiện đại vào năm 2030; ban hành những quyết sách mạnh mẽ về hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các “điểm nghẽn”, thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và tăng trưởng bền vững.

Cùng với đó, quá trình chuyển đổi số cần được triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn, tạo điều kiện để người dân, nhất là ở khu vực cơ sở, tiếp cận công nghệ và các dịch vụ công thuận lợi, minh bạch.

Ông Đào Xuân Huy - Bí thư Đảng ủy phường Bình Định tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Bình Định. Ảnh: NVCC

Đối với địa phương, dưới ánh sáng các nghị quyết và định hướng lớn của Đại hội XIV, Đảng bộ phường Bình Định xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt; nâng cao năng lực lãnh đạo, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả công việc; tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng phường Bình Định sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn.

* Ông Đinh Văn Súy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chư Krey

Khơi thông nguồn lực để xã vùng khó vươn lên

Ông Đinh Văn Súy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chư Krey. Ảnh: NVCC

Đảng bộ và nhân dân xã Chư Krey đặt trọn niềm tin vào những định hướng chiến lược mà Đại hội sẽ đề ra. Mỗi kỳ Đại hội của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, mà còn có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở - nơi trực tiếp đưa các chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.

Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Chư Krey đối với Đảng và Đại hội XIV thể hiện rõ qua sự đồng thuận, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, Chư Krey đã tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, chăm lo an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã miền núi, tôi kỳ vọng rằng Đại hội XIV sẽ tiếp tục khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, nhất quán mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; chăm lo đời sống nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đối với các xã miền núi như Chư Krey, những định hướng lớn của Đại hội có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo hành lang chính sách, khơi thông nguồn lực để địa phương từng bước vượt qua khó khăn, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các vùng thuận lợi.

Ông Đinh Văn Súy - Bí thư Đảng ủy xã Chư Krey tặng quà cho người dân khó khăn trên địa bàn. Ảnh: NVCC

Sau Đại hội XIV, mong rằng các chủ trương lớn của Đảng sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng những cơ chế, chính sách sát thực tiễn, phù hợp với điều kiện từng vùng, từng địa phương.

Cán bộ, nhân dân Chư Krey kỳ vọng nhận được sự quan tâm về các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở, nhất là giao thông, y tế, giáo dục, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.