190 triệu đồng thực hiện chương trình thiện nguyện tại xã Chư Krey

(GLO)- Ngày 15-10, tại xã Chư Krey (tỉnh Gia Lai), nhóm thiện nguyện Trạm Phóng Ước Mơ phối hợp với Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học-THCS Nguyễn Khuyến tổ chức Chương trình “Cùng em đến trường”. Chương trình được tài trợ bởi Công ty TNHH Intel Products Việt Nam.

Chương trình gồm các hoạt động: tu sửa bàn ghế, giường cho học sinh bán trú; sửa chữa mái tôn lớp học xuống cấp và tặng quà, trao học bổng cho học sinh.

z7119507629368-54325451d6aca1d605be7ff5bb75e274.jpg
Các em học sinh hào hứng tham gia trò chơi tại chương trình thiện nguyện "Cùng em đến trường”. Ảnh: CTV

Tại đây, gần 700 học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học- Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến tham gia các trò chơi do nhóm thiện nguyện Trạm Phóng Ước Mơ khởi xướng; thưởng thức bữa ăn dinh dưỡng do nhóm nấu và nhận các phần quà ý nghĩa. Ngoài ra, 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận học bổng của chương trình.

Dịp này, nhóm thiện nguyện Trạm Phóng Ước Mơ đã trao tặng 1 công trình nước sạch cho địa phương. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 190 triệu đồng.

z7119507593984-46553a4ee633b960475fe52304b4ee04.jpg
100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng. Ảnh: CTV

Được biết, Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học-Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến có tỷ lệ 100% học sinh dân tộc thiểu số, nhiều em thuộc gia đình hộ nghèo và cận nghèo.

