190 triệu đồng thực hiện chương trình thiện nguyện tại xã Chư Krey

Chương trình gồm các hoạt động: tu sửa bàn ghế, giường cho học sinh bán trú; sửa chữa mái tôn lớp học xuống cấp và tặng quà, trao học bổng cho học sinh.
Tại đây, gần 700 học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học- Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến tham gia các trò chơi do nhóm thiện nguyện Trạm Phóng Ước Mơ khởi xướng; thưởng thức bữa ăn dinh dưỡng do nhóm nấu và nhận các phần quà ý nghĩa. Ngoài ra, 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận học bổng của chương trình.
Dịp này, nhóm thiện nguyện Trạm Phóng Ước Mơ đã trao tặng 1 công trình nước sạch cho địa phương. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 190 triệu đồng.
Được biết, Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học-Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến có tỷ lệ 100% học sinh dân tộc thiểu số, nhiều em thuộc gia đình hộ nghèo và cận nghèo.