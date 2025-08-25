Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tặng quà cho người nghèo và học bổng cho học sinh

(GLO)- Tối 23 và 24-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường Quy Nhơn và nhóm Lâm Hiệu tặng học bổng cho học sinh hiếu học và trao quà cho các hộ nghèo trên địa bàn phường.

Theo đó, đại diện các đơn vị đã trao 500 suất quà cho hộ nghèo, hộ có người nhiễm chất độc da cam. Mỗi suất quà trị giá hơn 300 ngàn đồng, gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì và 50.000 đồng tiền mặt.

Đại diện Hội CTĐ tỉnh Gia Lai và nhóm Lâm Hiệu trao học bổng cho học sinh hiếu học. Ảnh: Ánh Hồng

Chương trình cũng trao 50 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó, học tập tốt, mỗi suất học bổng gồm 500.000 đồng tiền mặt, 1 ram vở và 1 hộp bút.

Chương trình "Chung sức vì cộng đồng" được người dân hưởng ứng tích cực. Nguồn kinh phí thu về, đại diện nhóm Lâm Hiệu tiếp tục trao 50 suất học bổng nhân dịp khai giảng năm học mới cho các em học sinh phường Quy Nhơn.