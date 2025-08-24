Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, tặng quà thương-bệnh binh tại Ia Khươl và Chư Păh

(GLO)-Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiều 24-8, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà cho 10 thương-bệnh binh trên địa bàn xã Ia Khươl và xã Chư Păh.

Tại xã Ia Khươl, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các thương binh: Nguyễn Hồng Thái (thôn Đại An 2), Siu Lơr, Rơ Châm Thôh, A Yich (làng Grut) và Phạm Duy Tuyên (thôn Tân Lập); tại xã Chư Păh có các thương, bệnh binh: Nguyễn Hữu Đoán (thôn 4), Hoàng Hữu Đỉnh (thôn 1), Rơ Châm Blao (làng Hreng), Rơ Châm Lik (làng Hreng) và Nguyễn Thị Lùm (thôn 4).

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng đã ân cần thăm hỏi đời sống gia đình các thương-bệnh binh; bày tỏ vui mừng khi thấy các thương-bệnh binh giữ được sức khỏe tốt, đời sống kinh tế ổn định, nêu gương trong phát triển kinh tế và xây dựng gia đình văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho thương binh Nguyễn Hữu Đoán, ở thôn 4, xã Chư Păh. Ảnh: R.Piên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, tặng quà 2 thương binh Siu Lơr và Rơ Châm Thôh, ở làng Grut, xã Ia Khươl. Ảnh: R.Piên

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn tri ân những đóng góp của các thế hệ cha anh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Từ đó, tiếp thêm động lực để các thế hệ hôm nay và mai sau quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh.