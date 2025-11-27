Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ngành Y tế Gia Lai cần tuyển dụng 1.036 viên chức

(GLO)- Ngày 25-11, Sở Y tế tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 91/KH-SYT điều chỉnh Kế hoạch số 48/KH-SYT ngày 29-9-2025 về tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2025 với tổng nhu cầu là 1.036 chỉ tiêu. 

Theo Sở Y tế, số lượng người làm việc tạm giao tại Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 8-7-2025 của UBND tỉnh trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế năm 2025 là 8.794 người. Số người có mặt thực tế do các đơn vị báo cáo là 6.882. Số lượng người làm việc chưa sử dụng của đơn vị là 1.912. Tổng nhu cầu tuyển dụng viên chức là 1.036 chỉ tiêu.

Năm 2025, nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Y tế là 1.036 chỉ tiêu. Ảnh: Như Nguyện

Mục đích tuyển dụng viên chức nhằm bảo đảm đủ số lượng người làm việc theo vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với chỉ tiêu biên chế được giao và kế hoạch tinh giản biên chế của ngành Y tế đến năm 2025. Đối tượng tuyển chọn là những người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm để bổ sung nguồn nhân lực cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người dân.

Phạm vi áp dụng dành cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế (trừ các đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên gồm: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, Bệnh viện Nhi).

Xem chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn, hình thức tuyển dụng tại đây: kh-syt-dieu-chinh-ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-y-te-nam-2025.pdf

